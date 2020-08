Cresce l'attenzione per il concorso fotografico lanciato dal SNPA

L’auspicio è che nelle prossime settimane continuino ad arrivare tante foto che ci aiutino a raccontare questo Paese in ogni sua parte e per ogni aspetto. Le foto raccontano davvero di un territorio splendido, per la biodiversità che ospita, per gli scorci di mare e di montagna incomparabili, ma anche gli aspetti meno positivi, come i siti inquinati ed i rifiuti. Segnaliamo anche una tematica che ci sta a cuore, quella dei “Laboratori”, perché quelle foto ci aiuteranno a raccontare il backstage del SNPA, a far conoscere una parte importante del lavoro di tanti operatori qualificati del Sistema.Continuate, quindi, a farci arrivare le vostre fotografie, potete inviarne fino a dieci ogni settimana, mi raccomando che siano in formato orizzontale perché solo così le possiamo pubblicare nel sito."

Le tappe che abbiamo fatto sinora hanno toccato Veneto, Sardegna, Toscana, Piemonte, Sicilia e Bolzano. Cosi come vari sono stati i temi che queste immagini rappresentano: siti inquinati, cambiamenti climatici, biodiversità, meteorologia, acqua, montagna. Anche se non ci sono premi di valore in palio, ma solo la soddisfazione di vedere le proprie immagini pubblicate sul sito del Sistema e di contribuire a rendere la comunicazione Snpa più ricca di bellissime immagini (e già abbiamo iniziato a farlo), tante davvero sono le persone che stanno rispondendo al nostro appello.