Bandiera Blu a Santa Teresa Gallura

Nelle spiagge Rena Bianca, Zia Culumba e Santa Reparata giochi, intrattenimento, sport, cultura, musica e momenti divulgativi sull’Area marina protetta Capo Testa - Punta Falcone Santa Teresa Gallura, 1 agosto 2020.



Il mare, le coste e il territorio di Santa Teresa Gallura, gioielli unici per la loro bellezza paesaggistica e ambientale, conservati grazie a una gestione sostenibile del territorio.



A certificarlo, anche quest’anno, è stata la Foundation for Environment Educational - Fee che ha assegnato la Bandiera blu 2020 a Santa Teresa, proprio per riconoscere l’impegno dell’amministrazione nel perseguimento di obiettivi di educazione ambientale, informazione, qualità delle acque e gestione ambientale, servizi e sicurezza su gli arenili.

E per festeggiare questo importante riconoscimento l’appuntamento è per domani, domenica 2 agosto con l’evento “Un mare da amare”, organizzato dal Comune e dall’associazione culturale Mediterrarte, con la partecipazione di Gea, Mediterranea Adventure, associazione Aynat, NatourSardinia, Centro velico interforze, Orca dive club, Blu dive center e Arya. Nelle spiagge Zia Culumba, Santa Reparata e Rena Bianca, dalla mattina alla sera, tanti eventi per grandi e piccoli, cittadini e turisti, nel segno del divertimento ma anche della promozione e diffusione della cultura e del rispetto ambientale con particolare attenzione all’educazione, allo sport e alle attività culturali che si possono realizzare nei litorali con il valore aggiunto del rapporto tra uomo e il mare.





TARAS.



“A settembre 2018 era stata istituita, per decreto, l'Area marina protetta ‘Capo Testa - Punta Falcone’ e a breve verrà adottato il regolamento di gestione.

In questi anni l'amministrazione ha organizzato momenti divulgativi anche per i turisti e la festa di domenica sarà un ulteriore momento formativo e di sensibilizzazione necessario sia per festeggiare le 4 bandiere blu, ma soprattutto per la Amp - dice l’assessore del Turismo di Santa Teresa Gallura, Stefania Taras - pur avendo un budget ridotto siamo riusciti a fare un calendario di eventi di spessore, grazie anche ai vari organizzatori che hanno ridimensionato i loro compensi e, in alcuni casi, rinunciato completamente - conclude - i costi sono spesso dovuti a piani di sicurezza e prescrizioni anti Covid-19.







BANDIERA BLU.



Anche quest’anno, dunque, la Fee ha premiato l’impegno dell’amministrazione e della comunità locale di Santa Teresa Gallura.



La bandiera issata quest’anno conferma l’impegno del Comune che già negli scorsi anni ha ricevuto il fregio della fondazione per le spiagge di zia Culumba, Rena di Ponente, Santa Reparata e Rena Bianca, per l’impegno continuo operato nel territorio con l’obiettivo di diffondere proprio la cultura dell’eco-sostenibilità ambientale con una gestione amministrativa coerente e responsabile.



La bandiera blu resta una garanzia di continuo aggiornamento per le attenzioni ecologiche finalizzate a migliorare costantemente il rapporto tra uomo e mare che va continuamente e tutelato come bene prezioso per l’umanità.





GLI APPUNTAMENTI



Si parte domani alle ore 10, con la presentazione della giornata nella spiaggia di Zia Culumba, con l’accoglienza e i saluti da parte delle autorità e l’intervento sulla sicurezza in mare a cura della Capitaneria di porto.



A seguire il mini laboratorio per tutte le età “crea la tua mascherina…Con un sorriso“, durante il quale ci sarà la distribuzione e decorazione delle mascherine 100% biodegradabili “Arya”, a cura di Gea e l’associazione Mediterrarte. Per i più piccoli, subito dopo, caccia al tesoro ambientale “C’era e ci sarà domani il mare”, area archeologica Colonne romane, e poi “Un mare di sport-navigare a vento”, lezione dimostrativa per tutti a cura del Centro velico interforze. Sempre a Zia Culumba anche diving e snorkeling per adulti e bambini a cura di Orca dive club e l’appuntamento “Kayak moving” un’esperienza sulla superficie dell’acqua a cura di Mediterranea adventure.





Nel pomeriggio, dalle ore 15, a Rena Bianca, mini olimpiadi a coppie per tutti “Giocare insieme…Si può!” e alle 17, il flash mob “la grande balena”, evento tra arte e recupero di colori sulla sabbia, sempre a cura di Gea e Mediterrarte. Alle ore 18.30 momento divulgativo e informativo sull’area marina protetta Capo Testa e Punta Falcone per un momento dedicato alla tutela ambientale.



A fine serata, dalle ore 19, il ‘saluto al sole’ per un momento dedicato allo yoga sulla sabbia a cura dell’associazione Aynat.



Per finire alle ore 20, con i saluti degli organizzatori e dell’amministrazione, l’aperitivo con accompagnamento musicale dal vivo di ‘I lombrichi trio’ (Alessandro Mazzullo, chitarra e voce; Peppino Anfossi, violino; Luca Mastino, contrabbasso).





Nella spiaggia di Santa Reparata due appuntamenti imperdibili dalle ore 15 con “Un mare di sporto-scopriamo il mare” a cure del Blu dive Center in una serata per adulti e bambini tra diving e snorkeling.



Dalle 15.30 alle 17 spazio al laboratorio creativo: “Nuova vita alle plastiche dell’arcipelago“, un momento giocoso dedicato alla sensibilizzazione sulla plastica del mare a cura di NatourSardinia.







INFO UTILI.



Per tutto il giorno sono a disposizione gli ‘info point blu’ con servizio nei gazebo presenti in ogni spiaggia, in cui gli operatori e le operatrici saranno a disposizione per l’accoglienza, informazioni, iscrizioni alle attività e distribuzione del materiale bandiera blu e mascherine Arya.

Per rispettare le disposizioni anti Covid, sarà prevista la prenotazione per tutte le attività nei tre gazebo.