Sorso: giornate di educazione ambientale alla Marina e a La Foce

Si sono svolte nelle giornate di martedì 21 e giovedì 23 luglio due giornate di educazione ambientale presso le spiagge della discesa a mare numero 8 (La Foce) e della Marina di Sorso.



Alla manifestazione organizzata dalla Salias Service e dalla Acquatika Srl con il patrocinio del Comune di Sorso hanno partecipato i molti bambini presenti in spiaggia e una classe dell’istituto comprensivo di Sorso.



Sono intervenuti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, i funzionari degli uffici politiche ambientali e manutenzioni, la polizia municipale e la Sceas, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani nel territorio di Sorso.

Durante una breve lezione sono state illustrate ai bambini le varie tipologie dei rifiuti, l’abbinamento tra la queste e il colore del cestino di riferimento per il conferimento, e tutti i vantaggi che derivano dal corretto smaltimento dei rifiuti. Subito dopo spazio all’attività ludica: i bambini, divisi in due squadre, si sono affrontati in 4 avvincenti giochi legati alla tematica ambientale.



“È fondamentale che fin da bambini si inizi a praticare attività di educazione ambientale.





L’Amministrazione continuerà a incentivare, a collaborare ed organizzare attività come queste; I bambini di oggi rappresentano la speranza per la salvaguardia dell’ambiente del domani” dichiara il Consigliere Federico Basciu. “L'obiettivo che il progetto si pone è quello di mettere al centro dell’educazione ambientale i bambini, coinvolgendoli con lezioni e giochi a tema, al fine di sensibilizzarli al rispetto per l’ambiente e a quel senso civico necessario per formare una nuova generazione ecosostenibile” asserisce il Presidente del Consiglio Andrea Mangatia.





“Queste giornate rispecchiano in maniera attiva la volontà di dare un segnale chiaro: tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo per migliorare il luogo in cui viviamo - afferma l'Assessore all'Istruzione Marcella Spanu - Con il dirigente, i docenti e le docenti, gli alunni e le alunne dell'Istituto comprensivo di Sorso, abbiamo messo in campo una serie di iniziative che coinvolgano i nostri bambini e le nostre bambine, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, trovando da subito una condivisione di intenti.

Il nostro obiettivo è dare stimoli e strumenti che permettano ai nostri giovani di essere parte agente ed educativa di questo processo di sensibilizzazione, diventando testimoni di senso civico e di appartenenza alla nostra Comunità".