AmbienteInforma: i cambiamenti climatici in Sardegna

Si è conclusa la seconda settimana del concorso “Fotografa l’ambiente della tua regione” che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i lettori di AmbienteInforma nella realizzazione di gallerie fotografiche per le pagine web del sito del Sistema www.snpambiente.it e del notiziario AmbienteInforma.







Nella seconda settimana sono arrivate 65 foto che sono visibili in un’apposita galleria fotografica. Fra di esse la Redazione di AmbienteInforma ha selezionato l’immagine all’inizio della pagina, che sarà pubblicata in apertura dei due prossimi numeri del notiziario e nella home del sito www.snpambiente.it.







Dopo un “sito inquinato” del Veneto, nella prima settimana, si è voluto segnalare una immagine che mostra i segni del “cambiamento climatico” in Sardegna.



La scelta è caduta su Masainas verso il mare, la foto è di Giuliano Saiu.

Le immagini – che devono avere uno sviluppo orizzontale (indispensabile per la pubblicazione sul sito) devono essere rappresentative dell’ambiente della propria regione (o provincia autonoma) e/o essere significative per uno dei seguenti temi, corrispondenti ad altrettante sezioni del sito www.snpambiente.it: Acqua, Ambiente e salute, Ambiente urbano, Aria, Attività produttive, Biodiversità, Cambiamenti climatici e meteorologia, Campi elettromagnetici, Economia circolare, Emergenze ambientali, Laboratori, Mare, Mobilità sostenibile, Montagna, Rifiuti, Rumore, Siti inquinati, Sviluppo sostenibile, Suolo.







Ogni settimana, la redazione di AmbienteInforma seleziona l’“immagine della settimana”, mentre a fine del concorso, a fine settembre, fra tutte le immagini pervenute everrà scelta una immagine per ciascuna sezione regionale (o provincia autonoma) e per ciascuno dei temi ambientali proposti, che sarò pubblicata come immagine caratterizzante della relativa sezione.