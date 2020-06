Si celebra l'8 di Giugno la Giornata Mondiale degli Oceani

Quando pensiamo ai rischi per la salute pubblica, potremmo non pensare all’oceano.



Sempre più, tuttavia, la salute dell’oceano è intimamente legata alla nostra salute.



“Alcuni potrebbero essere sorpresi nel leggere che gli organismi scoperti a profondità estreme vengono utilizzati per accelerare il rilevamento di COVID-19, e probabilmente ancora di più per studiarlo, è l’ambiente che potrebbe dare una soluzione all’umanità”, si legge nel sito delle Nazioni Unite.







Questo è uno dei molteplici motivi per cui dovremmo celebrare la Giornata mondiale degli oceani: ricordare a tutti il ruolo principale che gli oceani hanno nella vita di tutti i giorni.



Sono i polmoni del nostro pianeta e forniscono la maggior parte dell’ossigeno che respiriamo.



La ricorrenza viene segnalata da Ambienteinforma.



Lo scopo della giornata è informare il pubblico dell’impatto delle azioni umane sull’oceano, sviluppare un movimento mondiale di cittadini per l’oceano e mobilitare e unire la popolazione mondiale in un progetto per la gestione sostenibile degli oceani del mondo.



Gli oceani sono un’importante fonte di cibo e medicine e una parte critica della biosfera. Alla fine, è un giorno per celebrare insieme la bellezza, la ricchezza e la promessa dell’oceano.







La giornata nel 2020 è dedicata alla “Innovazione per un oceano sostenibile” Il tema della Giornata mondiale degli oceani 2020 è “Innovazione per un oceano sostenibile“.



L’innovazione, relativa all’introduzione di nuovi metodi, idee o prodotti, è un termine dinamico e fondamentalmente pieno di speranza.

La celebrazione della Giornata mondiale degli oceani delle Nazioni Unite quest’anno si svolgerà come un evento virtuale realizzato in collaborazione con Oceanic Global.







L’evento farà luce sulle innovazioni di tutto il mondo in settori di necessità promettenti e comprovati, quelli che infondono ottimismo e quelli che hanno dimostrato la capacità di operare in modo efficace.



Fornirà anche una piattaforma per i leader di pensiero di diversa estrazione, che stanno aprendo nuove strade per la salute del nostro oceano e del nostro pianeta.







La programmazione della giornata e i successivi eventi che si terranno durante la Settimana mondiale dell’oceano (dall’8 al 14 giugno 2020) esploreranno le innovazioni in tutte le categorie tra cui tecnologia, infrastruttura di sistemi, gestione delle risorse, prodotti di consumo, finanza ed esplorazione scientifica e illustreranno come queste innovazioni possono essere applicati, il loro potenziale impatto e le risorse necessarie per trasformarli in soluzioni di lunga durata.





Il tema di quest’anno è particolarmente rilevante nel periodo precedente al decennio delle Nazioni Unite sulla scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile, che si svolgerà dal 2021 al 2030.



Il decennio rafforzerà la cooperazione internazionale per sviluppare la ricerca scientifica e le tecnologie innovative che possono collegare la scienza oceanica con i bisogni della società.