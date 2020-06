Una ruspa a Porto Giunco - Segnalazione di GriG

"L’accesso alle spiagge è finalmente consentito: libertà, si ritorna in spiaggia e al mare!".



Comincia con un tono chiaramente ironico una nota del Gruppo di Intervento Giuridico a firma di Stefano Deliperi che infatti subito dopo aggiunge: "Ma libertà di che? Giovedì 4 giugno 2020sferraglia sulla spiaggia di Porto Giunco, sul litorale di Villasimius. Con metallica leggerezza movimentava la sabbia per non si sa quale motivo in base a non si sa quale autorizzazione.