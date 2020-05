In vizietto di "Coaquaddus" - La denuncia di Italia Nostra

L’aspetto poco chiaro della richiesta consiste nella riproposizione, ancora una volta, dell’agognato Centro Termale e Benessere. Stessi rendering, stessa area, stessa proposta progettuale decisamente bocciata anni fa. Insomma stesse strutture e infrastrutture incompatibili e comunque irrealizzabili in un’area protetta e nella fascia costiera. Per questo motivo Italia Nostra Sardegna ha in questi giorni presentato motivate Osservazioni al Servizio attività estrattive dell’Assessorato Regionale dell’Industria e al sindaco di Sant’Antioco per chiedere l’improcedibilità dell’istanza per manifesta inammissibilità e il rigetto della richiesta di concessione mineraria denominata “Coaquaddus” in una vasta area agricola e di tutela ambientale del comune di Sant’Antioco, avanzata dalla soc. Reno srl.

Il progetto procedeva spedito, la stessa amministrazione comunale di Sant’Antioco, di allora, lo aveva fatto proprio e sembrava quasi che non ci fossero ostacoli alla inarrestabile volontà dell’imprenditore di superare qualsiasi Piano, impedimento o norma. È stato necessario l’intervento del Direttore generale della pianificazione urbanistica della Regione Sardegna, che ne ha dichiarato l’inammissibilità per incompatibilità col PPR. Parere negativo supportato poi da due successive sentenze del Consiglio di Stato: dell’8 giugno 2016 e del 11 ottobre 2017. Non pago, l’intraprendente imprenditore torna alla carica in questi mesi e chiede all’Assessorato Regionale dell’Industria una concessione mineraria, per una superficie di 595 Ha e un perimetro di 11,4 km, per emungere acqua minerale per la balneo-fangoterapia da distribuire poi a “tutti gli operatori presenti sul territorio, privilegiando le strutture curative”, si legge nella relazione tecnicoscientifica che accompagna la richiesta.