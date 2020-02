Rinviati i lavori sul Coghinas

Il rinvio dei lavori consente di revocare il piano approntato per razionare la risorsa disponibile. Mercoledì, quindi, non sarà necessario sospendere l’erogazione a Sassari, Porto Torres, Stintino, Castelsardo e Tergu. Le restrizioni saranno nuovamente programmata per i giorni in cui Enas stabilità di eseguire i lavori rinviati.