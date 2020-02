Alghero: dopo le ecoisole la situazione è anche peggio - la lamentela di una residente

Ci invia una mail una cittadina algherese per segnalare la situazione che si è venuta a creare dopo la rimozione della eco isola di via De Gasperi.





«Buonasera - scrive - vorrei segnalare che dopo lo spreco di denaro di noi contribuenti derivante dal ritiro delle varie eco isole presenti in città, mal funzionanti e prese come discariche a cielo aperto, ora la situazione è anche peggio: assisto infatti al posizionamento, in particolare in via De Gasperi angolo via Arquimbao di fronte al parco dove giocano anche bambini, di semplici mastelli extralarge dove vengono gettati rifiuti ad ogni ora del giorno e della notte, con il proliferare di topi, scarafaggi etc. in una situazione di lerciume inammissibile per noi cittadini che qui residiamo e paghiamo fior di tasse proprio per i rifiuti! Già fatte le segnalazioni al comune senza esito - conclude - magari voi potete smuovere qualche coscienza…Grazie.»







(foto inviataci dalla lettrice)