Migliaia di nuovi alberi a Maria Pia: la proposta degli ambientalisti

Le associazioni ambientaliste Gruppo Intervento Giuridico, Italia Nostra, Lipu e Wwf ritengono che la vocazione dell’area di Maria Pia, bene comune di proprieta` dei cittadini di Alghero, e` quella del “risarcimento verde”, in considerazione dell’assenza di adeguati standards urbanistici di spazi verdi all’interno della citta`. Un’area da rinaturalizzare e rendere fruibile con la messa a dimora di migliaia di nuovi alberi autoctoni per ridurre l’impronta di carbonio.





Le associazioni ambientaliste sono convinte che l’area di Maria Pia non debba diventare un campo da golf ma debba essere un 'laboratorio verde' di cittadinanza attiva attraverso il quale i cittadini possano essere protagonisti, al tempo stesso, della tutela e della fruizione responsabile dell’ambiente partendo dalla pineta e attuando l’estensione dell’attuale superficie alberata con essenze autoctone. Inoltre devono essere tutelati la spiaggia, i ginepri e le dune con l’obiettivo di mitigare i fenomeni di erosione in corso. In tal senso va eliminata la strada litoranea per favorire la formazione ed estensione delle dune, anche grazie alle piante pioniere.





L’area integrata di Maria Pia comprendente la spiaggia, la pineta e la laguna del Calich potra` essere attrezzata con strutture leggere e facilmente amovibili per le attivita` ricreative e del birdwatching. Essa non deve essere di mera contemplazione della natura ma di fruizione responsabile delle risorse naturali da consegnare alle generazioni future, quelle stesse che grazie all’iniziative promosse da Greta Thunberg, si stanno mobilitando in tutto il pianeta con una precisa richiesta di giustizia climatica. Il nostro territorio e` ricco di storia e natura che deve essere rispettato in maniera appropriata sapendo coniugare la sostenibilita` ambientale e la salvaguardia delle specie animali e vegetali e degli habitat.





Si osserva a Maria Pia, in questa piovosa stagione, un processo spontaneo di rinaturalizzazione: alcune parti risultano allagate tanto da sembrare tanti nuovi stagni ricchi di ulteriore biodiversita` e avifauna. Inoltre, quello che a torto e frettolosamente viene definito “una landa desolata” da quanti hanno una visione eccessivamente antropocentrica della natura, in realta`, accoglie specie anche a rischio di estinzione inserite nell’allegato 1 della direttiva uccelli: una biodiversita` che nessuno deve pensare di poter svilire con narrazioni non condivisibili.