Allarme clima dalla Coldiretti: a Natale gli alberi in fiore





Il fenomeno e segnalato dalla Coldiretti con non poca preoccupazione per la programmazione colturale delle aziende agricole, è ben visibile anche in Sardegna, e nella stessa zona di Alghero, dove è cominciata la fioritura. La preoccupazione del sindacato è che ora si possa determinare " un improvviso abbassamento delle temperature che avrebbe effetti disastrosi sulla raccolta primaverile ed estiva ".





Il cambiamento climatico colpisce quindi direttamente il mondo delle campagne determinando problemi spesso drammatici per la sopravvivenza delle stesse aziende produttrici. Succede spesso che in un arco temporale relativamente breve si passi dal ondate eccezionali di maltempo e lunghi periodi di siccità .









"L'ultimo autunno si è infatti chiuso con in media quasi 4 nubifragi al giorno fra tempeste di pioggia, neve, vento, trombe d'aria e grandine, - segnala a questo proposito la Coldiretti - con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e centinaia di danni nelle campagna", osserva Coldiretti. Ma, allo stesso tempo "ha fatto registrare temperature bollenti, superiori di 1,39 gradi rispetto alla media stagionale".

La segnalazione giunge dal sindacato nazionale degli agricoltori e fa riferimento ai dati Isaac Cnr , che rileva le temperature, relative ai primi 10/11 mesi dell'anno che sta per andare in archivio. Si registra infatti un aumento della temperatura di 0,88 gradi rispetto alla media abituale.