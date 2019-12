Ossi virtuoso sul riciclo: premiato da Legambiente

Il commento dell’assessore Piero Muresu:









Dati numerici che racchiudono un importante e delicato lavoro dell’amministrazione comunale che da sempre si è occupata di informare e seguire la popolazione nell’attività della racconta differenziata. Diverse sono state in questi anni le iniziative volte a una puntuale e dettagliata informazione dell’utenza in accordo con la ditta appaltatrice Cosir Srl che da sempre si è dimostrata disponibile ad accogliere le richieste dell’utenza e dell’amministrazione. In questo contesto un ringraziamento particolare va alla cittadinanza tutta che da sempre si è dimostrata educata e disponibile Questo fa sì che oggi si può solo continuare su questa strada, puntando a scalare le classifiche dei comuni più virtuosi in un’ottica di prevenzione e tutale ambientale alla luce di una politica di gestione dei rifiuti urbani innovativa.