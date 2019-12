Alghero: un aperitivo per il parco Fleming - Iniziativa di Ecotoni

E poco conosciute sono le tombe preistoriche sino a ieri nascoste da una folta vegetazione di ailanto, testimonianza di una necropoli prenuragica ben più vasta e in parte distrutta dalla estrazione di blocchi di arenaria e dall’attività edilizia. Per l’occasione le tombe sono state completamente bonificate e rese visibili tramite l’eliminazione della vegetazione e dei rifiuti che ostruivano gli ingressi. L’intervento è stato eseguito dalla cooperativa sociale Ecotoni Onlus e supportato dal settore Manutenzioni e Ecologia del Comune di Alghero.









L’obiettivo dell’appuntamento del 21 dicembre è quello di avviare un processo di progettazione partecipata per dare vita ad un archeo-giardino vivibile e attrezzato, nella convinzione che più gli spazi sono vissuti e più sono curati e rispettati. Tutte le proposte raccolte saranno prese in considerazione per consegnare al Comune di Alghero un progetto di valorizzazione del Parco, rispondendo così alle richieste e alle esigenze dei cittadini. “Un aperitivo al Parco”, con la collaborazione di alcune aziende agricole del territorio, apre le iniziative natalizie predisposte dal Comitato di Quartiere che si terranno nel Mercato Civico della Pietraia dal pomeriggio del 21 a tutta la domenica 22.

Sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 11, la Cooperativa Sociale Ecotoni Onlus organizza “Un aperitivo al parco”, un appuntamento per raccogliere idee e suggerimenti per la valorizzazione del Parco di via Fleming, a lato dei parcheggi dell’Ospedale Civile di Alghero. L’iniziativa è parte del progetto “Appuntamento al parco 2.0” finanziato dalla Fondazione di Sardegna con il Comune di Alghero come partner. L’intera area è stata ripulita per evidenziare le potenzialità di uno spazio verde di periferia urbana, sino ad oggi poco conosciuto.