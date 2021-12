Con le Pangas la Del Pacifico ottiene il certificato di sostenibilità nella pesca dei gamberetti

La società Seafoods , l'unico prodotto di gamberi messicani pescati in natura certificata del commercio equo e solidale disponibile sul mercato, ha recentemente ricevuto la certificazione Friend of the Sea in riconoscimento del metodo di pesca sostenibile dell'azienda che rispetta e protegge l'ambiente marino. I gamberi catturati in natura da Del Pacifico vengono pescati da piccole imbarcazioni conosciute come Pangas alimentate solo dal vento e dalla marea, piuttosto che dal peschereccio standard del settore. Questa tecnica di pesca artigianale, insieme a una rete selettiva, si traduce nella più bassa cattura accessoria e nel consumo di carburante per chilo di gambero in tutto il mondo. Inoltre, con la loro portata e stoccaggio limitati, le panga devono essere scaricate entro poche ore dalla cattura. Gli specialisti di gamberetti di Del Pacifico raccolgono il pescato ogni giorno e lo portano al loro stabilimento di lavorazione all'avanguardia, dove i gamberi vengono lavorati, congelati e spediti entro poche ore dalla rete. Non vengono utilizzati prodotti chimici e i gamberi vengono congelati solo una volta (a differenza del metodo di pesca a strascico che richiede il congelamento dei gamberi due volte). I gamberi catturati in natura da Del Pacifico vengono pescati da piccole imbarcazioni conosciute come Pangas alimentate solo dal vento e dalla marea, piuttosto che dal peschereccio standard del settore. Questa tecnica di pesca artigianale, insieme a una rete selettiva, si traduce nella più bassa cattura accessoria e nel consumo di carburante per chilo di gambero in tutto il mondo. Inoltre, con la loro portata e stoccaggio limitati, le panga devono essere scaricate entro poche ore dalla cattura. Gli specialisti di gamberetti di Del Pacifico raccolgono il pescato ogni giorno e lo portano al loro stabilimento di lavorazione all'avanguardia, dove i gamberi vengono lavorati, congelati e spediti entro poche ore dalla rete. Non vengono utilizzati prodotti chimici e i gamberi vengono congelati solo una volta (a differenza del metodo di pesca a strascico che richiede il congelamento dei gamberi due volte).





"Tutti i nostri pescatori sono formati secondo lo standard di pesca Friend of the Sea che richiede la piena tracciabilità e il mantenimento di registri delle catture accessorie molto basse delle nostre navi " , ha affermato Ruben Castro Dario, amministratore delegato di Del Pacifico . “ Ci sottoponiamo inoltre a un audit annuale di terza parte per mantenere la certificazione Friend of the Sea" . Del Pacifico Wild Caught Shrimp è completamente tracciabile. Ogni barca Panga è dotata di un localizzatore a energia solare che monitora i movimenti della barca via satellite. I consumatori possono visitare il sito Web dell'azienda e inserire il numero di lotto sulla confezione per sapere quando e dove sono stati catturati i gamberetti. Nel 2016, Del Pacifico Seafood è diventata la prima azienda di gamberi al mondo a ricevere la certificazione del commercio equo e solidale dopo aver soddisfatto tutti i requisiti relativi al lavoro, al commercio e alle pratiche ambientali responsabili. Una percentuale delle vendite dell'azienda torna alle comunità di pescatori per attuare programmi sociali e ambientali.