Nuoro: corsi di alta formazione per l'agroalimentare

Il percorso di Alta formazione post diploma – TECNICO SUPERIORE PER LA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI con sede a Nuoro e il Corso TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO, LA VALORIZZAZIONE E MARKETING DELLE PRODUZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI con sede a Ollolai e Gavoi sono stati finanziati dalla Regione Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione e in parte dal Ministero della Pubblica Istruzione. Gli ITS sono i percorsi formativi che trovano un maggior sostegno in questo 2021 dal Governatore Draghi e dal Ministro Bianchi inserendo per il prossimo quadriennio risorse all’interno del PNRR pari ad 1,5 miliardo di euro per gli its in Italia e la Sardegna con i suoi 5 ITS si stanno organizzando.





Ciascun progetto formativo prevede 1800 ore di cui 1000 ore di formazione in aula e laboratorio oltre a 800 ore da svolgere in azienda e permetterà ai giovani neodiplomati di intraprendere corsi altamente professionalizzanti della durata di due anni nell’ambito della trasformazione delle carni, al confezionamento, al marketing e commercializzazione dei vari prodotti dell’agroalimentare con il corso Agribusiness. Altra attività formativa parte integrata dell’Agribusiness è formare alla gestione delle importanti pratiche comunitarie e regionali nel settore agricolo e zootecnico.





I partecipanti avranno la possibilità di specializzarsi sul campo anche attraverso un contratto di apprendistato duale di 3° livello. Ottenendo a fine del percorso il Diploma di specializzazione V livello del Quadro europeo delle qualifiche. Molti iscritti ai corsi ITS trovano lavoro finito il percorso di specializzazione. Durante la conferenza stampa offriremo ulteriori informazioni Saranno presenti: il Sindaco Comune di Nuoro Andrea Soddu, il Presidente Fondazione Distretto Barbagia Efisio Arbau, il Direttore Fondazione ITS Tagss Ottavio Sanna.

L’Istituto Tecnico Superiore Tagss della filiera agroalimentare con sede a Sassari e i Soci dell’area del nuorese Comune di Nuoro e Distretto Barbagia lanciano per la prima volta i Corsi di Alta Formazione della Filiera Agroalimentare della Sardegna, offrendo l’opportunità a giovani e meno giovani che vogliono seguire un percorso biennale di formazione. I due corsi coinvolgeranno 22 diplomati per corso.