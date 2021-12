Autoimprenditorialità: incontro formativo alla Manifattura Tabacchi di Cagliari

Promosso da ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive) e dall’ENTE NAZIONALE del MICROCREDITO in collaborazione con INVITALIA, il progetto YES, I STARTUP promuove l’autoimprenditorialità per coloro che hanno un’idea e hanno bisogno di formazione e assistenza, completamente gratuita, per quanto riguarda la gestione d'azienda e la stesura del Business Plan, quest'ultimo verrà presentato ad INVITALIA per ottenere il finanziamento, fino a 50mila euro. A chi è rivolto Yes I, I Startup? - NEET, giovani da18 a 29 anni che al momento non studiano e non lavorato - DONNE INATTIVE, donne che al momento non lavorano e che non sono iscritte all'ufficio di collocamento (Centro per l'Impiego) - DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA, donne e uomini che sono disoccupati e che sono iscritti all’ufficio di collocamento da più di 12 mesi. Durante l'incontro verrà spiegato il progetto e verranno raccolte le adesioni.

L’agenzia di Comunicazione PRIMAIDEA e l’Agenzia Formativa IEFCA organizzano per il giorno 17 dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, negli spazi di Opificio Innova presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari, l’incontro informativo per divulgare l’opportunità del Progetto YES, I STARTUP.