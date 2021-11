Legacoop riparte dai giovani

"In Sardegna c'è una grande forza che non è presente in altre regioni - ha detto - c'è la potenzialità della natura e su questa si dovrebbe puntare". A guardare positivamente le risorse e quindi gli interventi collegati al Pnrr c'è il mondo della pesca, come ha sottolineato Alessandro Porcu di una coop che si occupa del settore ittico. "La nostra speranza in un'ottica di ricambio generazionale è che si possa intervenire immediatamente, l'impatto climatologico è devastante". Francesco Pinna di Isforcoop, ente di formazione professionale, ricordando gli alti tassi di abbandono scolastico oltre che la percentuale di giovani che non lavorano, ha posto l'attenzione sulla grande opportunità offerta dal Pnrr. "La formazione è una leva cruciale per lo sviluppo delle competenze". "Punteremo nel prossimo mandato a consolidare quanto di importante è stato fatto in questi quattro anni, per questo ringrazio Carla della Volpe per il grande lavoro svolto - ha detto Michele Schirru, eletto coordinatore di Legacoop Generazioni Sardegna -.





Focalizzeremo il nostro lavoro su 4 principali attività: essere protagonisti nel Pnrr in Sardegna consentendo alle imprese e ai territori di avere opporotunità; promuovere la cooperazione tra i giovani nelle scuole e nelle università; creare una nuova cooperazione con la seconda edizione di Coopstarup; organizzare percorsi di formazione cooperativa per le imprese e gli aspiranti cooperatori. Cercheremo di essere punto di riferimento dei giovani sardi anche oltre le imprese cooperative, dando attenzione ai territori più periferici e alle aree interne". Daniele Caddeo, direttore generale di Legacoop ha posto l'attenzione sull'importanza dei giovani e sul lavoro svolto, mentre Riccardo Barbieri ha posto l'attenzione sull'aspetto finanziario. Il presidente di Legacoop Sardegna Claudio Atzori ha rimarcato l'importanza della sfida locale e globale. «È importante che nelle linee guida di Generazioni sia entrato il piano di Agenda 2030 - ha detto - sul Pnrr dobbiamo stare sul pezzo, essere concreti. È lontanissimo dal piano della nostra Regione, siamo ancora alle schede della Giunta. Dobbiamo saper leggere cosa può venir fuori, e avere la capacità di presentare progetti». Per Atzori «quel Pnrr segnerà il futuro dei prossimi 30 anni ed è importante che la cooperazione e la popolazione giovane sappia dare le indicazioni giuste».

E da Generazioni, il network di Legacoop che mette assieme i giovani cooperatori under quaranta, che ora vede rinnovarsi il nuovo coordinamento oltre alla nomina del primo rappresentante sardo nel direttivo nazionale. Nella galassia di Legacoop Sardegna, da un'analisi sulla presenza di giovani soci e amministratori delle cooperative emerge che la percentuale delle coop che hanno una presenza di under 40 nella compagine sociale è pari al 60 per cento. La percentuale di coop con componenti under 40 nel CdA è pari al 20 per cento. In questo scenario i giovani cooperatori, superata la fase più critica della pandemia e con un'attenzione alle risorse del Pnrr, puntano, come ha sottolineato Carla Dellavolpe, coordinatrice uscente, dovranno avere un ruolo importante e significativo. Nel corso degli interventi che si sono susseguiti la questione relativa alla sostenibilità e il ruolo delle cooperative sociali. Matteo Mangili, vice presidente di una coop che ha vinto la concessione per un lotto a Punta Giglio per il riuso dell'area a fini turistici e sportivi, ha posto l'accento sull'argomento sostenibilità.