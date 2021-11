Economia Agricoltura: 375 milioni di euro erogati dall'Argea nel 2011

La Regione Sarda, tramite Argea, soggetto pagatore per Fears dal 2020, e dal 2021 per Feaga, si avvia a chiudere il 2021 con un record di erogazioni, relative ad anticipazioni e saldi destinati alle aziende agricole e zootecniche. Con l’ultima tranche in pagamento dal 24 novembre (58 milioni per 9303 domande autorizzate su fondi Feaga), ammontano a 375 milioni gli stanziamenti gia’ erogati nel corso dell’anno, destinati a 115 mila aziende la cui domanda ha trovato accoglimento. Finalmente, dice il Presidente della Regione Christian Solinas, siamo in grado di accorciare notevolmente i tempi delle pratiche, migliorando le prestazioni di pagamento, e garantendo un servizio piu’ efficiente e rapido alle nostre aziende agricole e zootecniche. La cura per il settore agricolo, prosegue il Presidente, e’ una priorita’, e questi lusinghieri risultati sono il premio dell’impegno profuso dalla Giunta, fin dall’inizio di questa Legislatura, in favore di chi lavora nelle campagne. I pagamenti sul Feasr ammontano ad oggi a 251.086.723,88 euro, per 89.064 domande autorizzate; quelli sul Feaga a 124.830.290,04 per 25.321 domande. Dobbiamo proseguire su questa strada, dice il Presidente Solinas, e garantire quelle certezze e tempi ragionevoli che i nostri imprenditori agricoli e zootecnici attendevano, per affrontare con serenita’ la crisi attuale e programmare il rilancio e l’ammodernamento del settore eliminando le lentezze burocratiche che hanno troppo a lungo danneggiato le aziende, generando scoraggiamento e abbandono delle campagne. Per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore, Argea ha annunciato l’apertura di 10 nuovi sportelli nel territorio, dedicati all’assistenza e al monitoraggio delle pratiche in corso.