Sviluppo rurale: via libera dall'Unione Europea a 437 milioni di euro per la campagna

La Commissione Europea ha approvato nuovi importanti stanziamenti per il settore agricolo sardo e per lo sviluppo delle aree rurali nel biennio 2021-2022, a seguito dell’estensione del Programma di sviluppo rurale fino al 2022.

La Commissione ha notificato all’Assessorato all’Agricoltura la Decisione C (2021) 8379 del 15 novembre 2021 che approva l’estensione del PSR Sardegna 2014-2020 al biennio 2021-2022, in conformità con il Regolamento (UE) di transizione n. 2020/2220.





Al PSR Sardegna vengono assegnati per il biennio 2021-2022 complessivamente 437,5 milioni di euro di spesa pubblica per il biennio 2021-2022, di cui 62,2 milioni di risorse provenienti da Next Generation EU.

Si tratta, dice il Presidente della Regione Christian Solinas, di un importante risorsa da destinare alle nostre aziende e a tutto il mondo rurale, per facilitarne e accompagnarne il rilancio e l’ammodernamento tramite ingenti investimenti.

Sono previsti anche nuovi fondi per il miglioramento della viabilità rurale, per investimenti finalizzati al ripristino dei danni causati da calamità naturali ed eventi atmosferici e per il finanziamento degli interventi gestiti dai Gruppi di Azione Locale nell’ambito della Misura 19-LEADER.





Nel dettaglio, precisa l’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia, è stata incrementata di 121,1 milioni la dotazione delle misure strutturali per progetti di investimento, sia al fine di prevedere nuovi bandi, sia per consentire uno scorrimento delle graduatorie relative agli ultimi bandi emanati sulle sottomisure 4.1 e 6.1 (primo insediamento in modalità semplice) e ai Progetti Integrati di filiera.





La dotazione finanziaria per le misure agro-climatiche-ambientali è stata incrementata di 206,6 milioni di euro, consentendo la conferma degli stanziamenti relativi ai bandi 2021 e 2022. È stata infine incrementata la dotazione per la misura sul benessere animale con uno stanziamento pari a 91,1 milioni al fine di assicurare il sostegno al mantenimento negli anni 2021 e 2022 delle pratiche di benessere animale negli allevamenti.





Con decreto assessoriale sono stati stabiliti gli stanziamenti per i prossimi bandi, che saranno emanati nei prossimi mesi dall’Assessorato dell’agricoltura sulle seguenti misure:

Sottomisura 4.1 - Investimenti nelle aziende agricole: € 12.000.000

Sottomisura 4.1 - Precision Farming: € 6.227.346

Sottomisura 4.2 - Trasformazione e commercializzazione: € 8.000.000

Sottomisura 6.1 – Giovani Agricoltori (modalità semplice): € 28.000.000





Per l’Assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia si tratta di un importante investimento di risorse che serviranno a supportare le aziende agricole e zootecniche per fare fronte alla difficile fase di ripresa, per rafforzare la propria capacità di competere sul mercato e per sostenere il necessario ricambio generazionale in agricoltura.