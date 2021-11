Cagliari: la RETE WARFREE presenta una proposta economica alternativa per la Sardegna

Oltre ai relatori Caruso, Esu, Bullegas e Melis, interverranno alla Tavola Rotonda moderata dal giornalista Roberto Loddo, le deputate Ehm e Suriano, la Consigliera regionale e Sindaca di Elmas Orrù, il giornalista Cefaloni di Città Nuova, nonché altri in attesa di conferma. La RETE WARFREE nasce per rappresentare e sostenere gli operatori economici, i professionisti e i cittadini della Sardegna che rifiutano le logiche dell’economia di guerra, dell’industria predatoria, delle iniziative a discapito dell’ambiente e dei beni comuni, materiali e immateriali.





I suoi membri si impegnano a orientare produzioni e comportamenti secondo i principi di una Carta dei Valori associativa, con l’ausilio di un Comitato Tecnico per la Certificazione e il supporto di un Team di consulenti. L'iniziativa del 20 vuole essere un momento di riflessione sul destino della Sardegna e del suo sviluppo, partendo dal basso, con una richiesta forte di ascolto rivolta alle Istituzioni, da parte delle reti di cittadini che operano nei territori. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. È richiesto il Green Pass. La Fiera-Mercato delle aziende aderenti alla Rete Warfree, già prevista per il giorno successivo a Iglesias, invece non si terrà, in quanto annullata dagli organizzatori a seguito del diniego del patrocinio da parte del Comune di Iglesias.

Sabato 20 novembre, dalle 9:15 alle 13:15, presso l’Aula A della Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche di Cagliari, in Via Sant’Ignazio da Laconi, n.76, si terrà il Convegno “WARFREE - LIBERU DAE SA GHERRA - Una proposta economica alternativa per la Sardegna, dentro la Transizione Ecologica”. Organizza la RETE WARFREE con il supporto scientifico di alcuni docenti dell’Università di Cagliari e l’intervento del Prof. Raul Caruso, docente di Politica Economica all’Università Cattolica di Milano. Sono state invitate a partecipare tutte le più alte cariche istituzionali della Sardegna, gli amministratori locali, i rappresentanti delle organizzazioni datoriali, sindacali, economiche, culturali e religiose della regione.