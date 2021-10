Il piano nazionale e l'economia italiana: primo webinar di Confedercontribuenti

E il Centro studi rappresenta il back office del progetto generale, mentre la Scuola di formazione è il front office per l’utente finale ovvero il socio di Confedercontribuenti”. Il presidente nazionale di Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro, saluta positivamente l’iniziativa dei webinar formativi e ribadisce “il ruolo strategico che hanno il Centro studi e la Scuola di formazione per imprese e contribuenti i quali potranno giovarsi delle risorse umane ed intellettuali pronte e disponibili a trasferire il proprio know how e la propria professionalità all’intera comunità nazionale di Confedercontribuenti”. Nella creazione del Centro studi e della Scuola di formazione, il professore De Iuliis ha coinvolto non solo personalità tranesi, ma anche di tutto il territorio italiano, creando un gruppo eterogeneo da un punto di vista anagrafico (sono presenti molti giovani e una numerosa rappresentanza femminile) e culturalmente pregnante, con differenti estrazioni e diverse competenze. “Dopo alcune riunioni –fa sapere De Iuliis- è stato presentato un piano operativo al presidente della Confederazione Nazionale delle Imprese e dei Contribuenti, Carmelo Finocchiaro, e all’intera direzione nazionale. Piano che è stato approvato per il prossimo triennio. Saranno affrontati temi come la burocrazia, la libertà d’impresa, la digitalizzazione, i sistemi tributari e il PNRR come sta già avvenendo".

Il Centro Studi e la Scuola di Formazione nazionale di Confedercontribuenti hanno tenuto il primo webinar nazionale sul tema “PNRR e l’impatto sull’Economia italiana”, rivolto alle imprese e ai contribuenti. Adesso, il prossimo incontro in programma nel ciclo di incontri online che si concluderanno nel 2022 completerà l'analisi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e avvierà un dibattito sui futuri effetti sull'economia italiana. Anch'esso, come il primo webinar, sarà interamente curato dal dottor Antonio Notarpietro e si terrà anche stavolta in diretta nazionale, da remoto, venerdì 26 novembre 2021, a partire dalle ore 19.15. A capo del Centro Studi e della Scuola di formazione nazionale di Confedercontribuenti vi è il professore Gianni De Iuliis di Trani il quale spiega, in qualità di responsabile nazionale dei due enti, che l’attività svolta mira a “rendere sistemico e professionale il servizio di formazione dei propri soci per far acquisire al contribuente una solida consapevolezza che gli consenta di muoversi responsabilmente e agevolmente all’interno di ogni contesto istituzionale e di essere tutelato e protetto nei confronti di qualsivoglia Ente, sia centrale che locale, che abbia capacità impositiva in termini di tasse, imposte e tributi vari.