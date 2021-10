L'esposizione Universale di Dubai una opportunità per i professionisti

all’indirizzo mail:

Connettere gli attori istituzionali ed economici, creare un proficuo scambio di idee e di buone pratiche, gettare le basi per future opportunità professionali: sono questi gli obiettivi della missione istituzionale a Dubai organizzata da Confprofessioni e Aprieuropa dal 16 al 21 gennaio 2022 in occasione dell’Esposizione Universale che si tiene nella città degli Emirati Arabi Uniti. La specifica competenza in ambito internazionale dei liberi professionisti, oltre a rappresentare un indiscusso volano economico per il sistema professionale stesso, costituisce un necessario sistema di connessione anche per le imprese e gli enti che manifestano sempre di più la necessità di guardare oltre i confini nazionali, avviando processi di internazionalizzazione mirati sulle specificità del Sistema Italia. Per agevolare lo scambio di buone pratiche e per creare occasioni di business, ad ogni professionista sarà data la possibilità di partecipare ad incontri mirati anche con altri colleghi stranieri della stessa categoria. In questo modo, sarà valorizzato il know-how dei professionisti italiani che rivestono un ruolo di prim’ordine nel panorama dell’export per le PMI italiane. I professionisti interessati a partecipare possono richiedere informazioni e il modulo di adesione