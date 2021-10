A Cagliari la Giornata Europea della Microfinanza

COOPFIN (

L'evento si terrà alla Mediateca del Mediterraneo il 25 Ottobre alle ore 10, in diretta streaming (link di partecipazione: https://bit.ly/3FNeKLV).





Interverranno gli assessori regionali al Lavoro, Alessandra Zedda, e alla Programmazione, Giuseppe Fasolino, oltre che una serie di esperti, imprese e rappresentanti del mondo delle cooperative. Tra le principali tematiche su cui si dibatterà: l’esperienza europea di accesso al credito; gli strumenti finanziari a supporto delle piccole realtà locali; la risposta ai fenomeni di usura da parte del microcredito e della finanza etica; la finanza sostenibile e i rischi speculativi; il ruolo della cooperazione e degli strumenti finanziari. Saranno inoltre presenti due testimonianze di imprese sostenute dal microcredito. La condizione di esclusione finanziaria coinvolge in Sardegna un numero molto elevato di persone e imprese. Secondo alcune stime, oltre il 25% dei sardi ha difficoltà nell’accesso a servizi finanziari essenziali quali: la titolarità di un conto corrente, la disponibilità di strumenti ordinari di pagamento e, in particolare, la possibilità di ottenere un credito bancario in linea con le proprie esigenze personali e di lavoro.





La crisi conseguente la pandemia COVID19 ha reso ancora più rilevante questo problema. Il 2021, in particolare dall’inizio del secondo semestre, registra una ripresa dell’attività finanziaria che sta accompagnando la ripresa dell’economia. La microfinanza, in particolare, è molto attiva nel sostenere i tanti piccoli imprenditori che stanno avviando nuove iniziative o rilanciando attività dopo la crisi COVID19. Lo strumento del microcredito consente alle piccole imprese di accedere a prestiti sino a 50.000,00 euro, attraverso la garanzia statale del Fondo di garanzia per le PMI. COOPFIN, finanziaria delle cooperative, è l’unico Operatore di Microcredito con sede in Sardegna autorizzato da Banca d’Italia. Negli ultimi 4 anni ha supportato 200 nuove imprese cooperative, investendo circa 4,5 ML euro e contribuendo alla creazione di oltre 500 nuovi posti di lavoro.