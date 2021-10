Sarà Smeraldina ma è soprattutto sostenibile: e Intesa le attribuisce il premio Imprese Vincenti

Adottare azioni di sostenibilità e di circolarità in azienda conviene perché accresce la competitività e mitiga i rischi di lungo termine legati ai cambiamenti climatici, alla supply chain e all’indisponibilità delle materie prime. Molto si potrà ancora fare in un contesto particolarmente favorevole agli investimenti nello sviluppo sostenibile grazie alla spinta del PNRR: circa 70 miliardi di euro in tutto tra fondi Next Generation Eu e risorse nazionali verranno destinati alla Transizione Verde in Italia. La maggior quota di imprese che dichiara almeno un’azione di sostenibilità, oltre che in Calabria, è presente in Molise, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Sicilia. Il programma Imprese Vincenti promosso da Intesa Sanpaolo si preoccupa di fornire strumenti per la crescita delle imprese. La Banca insieme ai propri partner mette a disposizione percorsi che aiutano ulteriormente le PMI ad affermarsi nel mercato interno e in quello internazionale, agendo su formazione, innovazione e digitalizzazione.

Imprese strategiche per aver adottato azioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, ma anche di sicurezza per i propri dipendenti e di sviluppo della parità di genere: questi i temi della tappa “ESG e Sostenibilità”, la sesta del digital tour “Imprese Vincenti 2021” che Intesa Sanpaolo dedica alla valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane. La grande protagonista sarda è la ALB di Sassari, meglio conosciuta come l’azienda pluricertificata che imbottiglia l’Acqua Smeraldina. La scelta della sostenibilità non risponde solamente a questioni etiche e di responsabilità sociale ma riveste sempre più una dimensione economica per le imprese: primo perché è il mercato a chiederlo, soprattutto le nuove generazioni di consumatori che ricercano il valore della sostenibilità nel processo di produzione del prodotto, che sono disposti a pagare di più, perché ne riconoscono la qualità.