I Riformatori spingono Solinas per dare supporto alle imprese colpite dalla lingua blu

“Il morbo sta incidendo drammaticamente sul ciclo riproduttivo degli animali, causando un elevato tasso di abortività, oltre che la morte di un numero crescente di capi ovini. Le testimonianze che ormai da settimane arrivano – continuano Canu e Cossa - mettono in evidenza la gravità della situazione che purtroppo riguarda semplice più allevatori. Sentiamo il dovere di raccogliere il grido di dolore delle aziende e di intervenire, di concerto con le associazioni di categoria, per garantire quel sostegno economico che altrimenti non sarebbe stato previsto ma che risulta urgente e necessario. La lingua blu va a colpire un settore nevralgico della nostra economia e come tale va tutelato sia dal punto di vista dell’assistenza sanitaria e sia, in questo caso, in termini di sostegno economico”, hanno concluso i consiglieri dei Riformatori.

Come gruppo abbiamo annunciato un emendamento al provvedimento omnibus per alleviare un comparto che rischia la paralisi a causa del morbo della lingua blu. Non possiamo lasciare sole le campagne in un momento nel quale la lingua blu sta riprendendo spazio e causando una moria di ovini che non lascia presagire nulla di buono per i mesi a venire”. A tornare sul tema della blue tongue sono il consigliere dei Riformatori Sardi, Michele Cossa u nel corso della discussione generale sul provvedimento che oggi approderà in Aula per l’approvazione, e la collega Canu che hanno ribadito la volontà di intervenire a supporto del mondo agropastorale anche potenziando l’attività di prevenzione.