Intesa San Paolo a Cagliari: formazione per il programma "Giovani e Lavoro"

Il 9 novembre prende il via a Cagliari un nuovo corso di formazione per sviluppatori Java nell’ambito del programma Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo e Generation Italy. Lo ha annunciato oggi Teresio Testa, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, intervenuto alla cerimonia di consegna dei Premi USSI 2021: “Dopo l’edizione di giugno, che ci ha permesso di portare 20 giovani in aula, Intesa Sanpaolo avvia un nuovo percorso di formazione gratuita. Vogliamo così contribuire a colmare quel mancato incontro tra le esigenze occupazionali delle aziende e le caratteristiche di ragazzi e ragazze in cerca di lavoro. Una candidatura immediata può dare l’opportunità di accedere ad un corso per sviluppatori Java ed essere successivamente accompagnati verso il mondo del lavoro”. Il corso è aperto a ragazzi e ragazze di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è completamente gratuito. Nessuna competenza pregressa è richiesta per accedere al corso, né titoli di studio afferenti all’area informatica, ma solo il superamento di un test online e di un colloquio motivazionale. Per ulteriori informazioni: https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html