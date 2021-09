Confidi Sardegna da la sveglia al credito: nuovi fondi per le piccole e medie imprese

Da qualche settimana è dunque operativo HI Confilend Fund, il nuovo fondo di private debt, un veicolo di investimento alternativo chiuso e di diritto italiano, grazie al quale sono stati raccolti 150 milioni di euro, da investire in finanziamenti Confilend alle Pmi. “Confidi Sardegna, tra gli otto Confidi italiani aderenti alla piattaforma Hi Confilend, è già operativo per fornire la specifica garanzia ai propri associati e accompagnarli nella presentazione delle richieste – spiega Alessandro Tronci, direttore generale di Confidi Sardegna -. Una iniziativa di grande importanza, che permette di ridurre al minimo i tempi di ottenimento del credito”.





Tutte le richieste di finanziamento saranno consolidate e processate dalla piattaforma digitale Overlend, creata dalla startup innovativa Over srl, attiva dal 2019 nel digital lending, che erogherà i finanziamenti e gestirà rate e incassi. Grazie a questo strumento alternativo, Confidi Sardegna, insieme agli altri sette Confidi aderenti, la cui distribuzione geografica copre la maggioranza del territorio nazionale, avrà la possibilità di velocizzare la concessione del credito in modo efficiente, promuovendo e favorendo la crescita, lo sviluppo e la modernizzazione di diverse tipologie di piccole e medie imprese, ma anche di professionisti. Confidi Sardegna è nato nel 1974 in seno a Confindustria Sardegna e svolge oggi la propria attività a favore delle imprese di tutti i come strumento privilegiato nell’accesso alle fonti di finanziamento, sia quelle tradizionali che quelle alternative, come minibond e cambiali finanziarie, fungendo da tramite tra le aziende e il sistema creditizio.





A partire dal 2010 Confidi Sardegna ha acquisito lo status di intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia, che gli consente di rivestire un ruolo determinante nel rapporto banche-imprese, garantendo a queste ultime servizi ulteriori e più efficaci nell’ottenimento e nella gestione del credito. Presente da sempre su tutto il territorio della Sardegna, con sedi operative a Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano e Tortolì, oltre alla sede principale di Cagliari, negli ultimi anni Confidi Sardegna ha aperto i suoi servizi anche alle imprese delle altre regioni italiane, sostenendole nei loro investimenti, con particolare riguardo alle attività volte all’internazionalizzazione e all’export di prodotti e servizi, nonché al sostegno delle attività del settore primario. Hi Confilend presenta queste caratteristiche, estremamente favorevoli per le aziende: Strumento: finanziamenti a 5 anni a tasso fisso. Taglio dei finanziamenti: da 50.000 € a 250.000 € (superando il limite dei 30.000 per il 100% della garanzia pubblica). 7 fasce di Rating: individuate tramite CRIF, agenzia sottoposta alla sorveglianza dell’ESMA e autorizzata ad assegnare rating a imprese non finanziarie residenti nell’Unione Europea.





Garanzia: 80% dai Confidi e controgaranzia del Fondo centrale di garanzia Pmi. Istruttoria del finanziamento: tramite la piattaforma che avvierà digitalmente l’analisi della domanda e del rating dell’azienda, oltre al rispetto del regolamento del fondo e degli obiettivi allocativi. Le istanze filtrate saranno trasferite alla SGR che dovrà deliberare l’approvazione o meno. Tempi di erogazione: massimo 2 settimane

Confidi Sardegna è sempre più vicino alle piccole e medie imprese in un momento complesso per l’accesso al credito. Grazie alla sinergia con altri sette importanti Confidi italiani, anche le aziende dell’Isola potranno avere accesso a finanziamenti di importo compreso tra i 50 e i 250 mila euro, garantiti all’80% dal singolo Confidi di riferimento e con una ulteriore garanzia fornita dal Fondo centrale di garanzia per le Pmi. Confidi Sardegna ha siglato una partnership con Hedge Invest Sgr, società di gestione del risparmio attiva da oltre 20 anni nel settore degli investimenti alternativi.