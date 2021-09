Dal 5 all’8 ottobre Milano sarà la capitale del vetro con la 1a edizione di VISION Milan Glass Week

GIMAV, l’associazione imprenditoriale che organizza il salone B2B VITRUM, ha voluto una manifestazione per comunicare al grande pubblico, spiega il Direttore di VITRUM Fabrizio Cattaneo: «Il vetro è un materiale che ci circonda in ogni momento, sinonimo di design quanto di applicazioni quotidiane, ma che spesso diamo per scontato. Pochi sanno quanta tecnologia c’è dietro la realizzazione di oggetti in vetro e pochi sanno che anche in questo settore il Made in Italy è sinonimo di eccellenza. Per non parlare del fatto che il vetro è al centro della transizione sostenibile. Questo sarà infatti il tema al centro della nostra prima Milan Glass Week, un evento pensato per sfruttare l’energia e l’interesse che la città di Milano ha a livello europeo». E proprio per esplorare tutte le declinazioni del mondo del vetro, nonché per fare rete con un’altra realtà di primo piano, VISION Milan Glass Week è organizzata da VITRUM in collaborazione con Milano Wine Week (2-10 ottobre): sarà così valorizzato il legame indissolubile tra il vino e il suo contenitore d’elezione, il vetro appunto, anch’esso espressione di professionalità, ricerca e saper fare. Inoltre VISION Milan Glass Week e il salone VITRUM segneranno anche l’ideale inizio delle celebrazioni che caratterizzeranno il 2022, nominato dall’ONU Anno Internazionale del Vetro.





Il Mostro della Laguna è un’opera d’ingegno, una formidabile avventura in cui arte, design e tecnologia si fondono alla ricerca di un linguaggio nuovo per far interagire due materie antiche ed opposte: l’acqua e il vetro. Disegnata dall’architetto Simona M. Favrin, con un’epidermide di vetro di Murano, realizzata dal Maestro Nicola Moretti, che ricopre uno scheletro in acciaio realizzato da Somfer, e un’innovativa anima tecnologica realizzata con la collaborazione di Forme d’Acqua e Arentech+In Light, la creatura marina trae forma ed ispirazione dal luogo in cui ha origine, la Laguna di Venezia.





ROAD MAP: eventi e special opening in tutta la città dedicati al vetro di design Road map è il palinsesto collaterale aggregatore di realtà milanesi legate al vetro di design che organizzeranno eventi e special opening durante la Glass Week. Dopo un anno caratterizzato dalla mancanza di incontri in presenza, gli operatori si ritrovano per rafforzare lo spirito di comunità e intessere nuovi legami. Appuntamenti nei più prestigiosi concept store e showroom (fra cui Barovier&Toso, Memphis, OminDecor, Reflex, Veterie di Empoli) e nei laboratori di vetrerie artistiche (La Vetraia, Unique Home, Dossena, VetrHobby, Vetrogioielli). In esclusiva per la Milan Glass Week, inoltre, Santambrogio Milano aprirà le porte della sua Terrazza di Vetro in Brera a un gruppo selezionato di ospiti e rappresentanti delle istituzioni.





MILANO E IL VETRO: alla scoperta della Via dei Vetri Antichi e dei grattacieli della nuova Milano La Milan Glass Week è anche l’occasione per approfondire la forte connessione tra Milano, il vetro e le sue tecnologie. Con il supporto di AIHV (Association Internationale pour l’Histoire du Verre) e ICOM (International Committee for Museums and Collections of Glass) sono state organizzate visite guidate lungo la Via dei Vetri Antichi, cioè i musei milanesi che ospitano collezioni permanenti dedicate al vetro: Civico Museo Archeologico, Museo delle Arti Decorative al Castello Sforzesco, Museo Bagatti Valsecchi, Museo Poldi Pezzoli. Con le stesse associazioni verranno organizzate visite guidate all’antiquarium Alda Levi, riaperto per l’occasione. Con l’Ordine degli Architetti prende invece vita il progetto La Milano di vetro: martedì 5 ottobre l’itinerario toccherà le nuove architetture come la Unicredit Tower in Piazza Gae Aulenti e le tre torri Allianz, Generali e PWC a CityLife, mentre venerdì 8 ottobre la visita si concentra sugli iconici edifici di vetro realizzati nella seconda metà del novecento nel quartiere Centro Direzionale di Milano (Grattacielo Pirelli, Palazzo Galbani, Torre Galfa) per poi proseguire con i più recenti uffici Saurberuch+Hutton e MAC9 Zurich Insurance in zona Maciachini.





LABORATORI CREATIVI: tra arte, riciclo e attività esperienziali La Milan Glass Week dedica a bambini e ragazzi laboratori creativi gratuiti (con prenotazione obbligatoria) che mirano a far conoscere in maniera non convenzionale il prezioso materiale vetro. Si parte il 5 ottobre con un laboratorio interattivo di riciclo dedicato a come riconoscere, differenziare e riciclare il vetro; il 6 ottobre attività esperienziali sulle caratteristiche del vetro; il 7 ottobre laboratorio di ispirazione Montessori in cui i bambini creano il proprio Calming Jar o barattolo della calma con vetri di scarto, acqua colorata e brillantini; l’8 ottobre laboratorio artistico per creare un mosaico di vetro.





I COCKTAIL CREATI PER LA GLASS WEEK Alcuni bar e bistrot di Milano hanno realizzato dei drink esclusivi che potranno essere assaggiati nei giorni della Glass Week. Eppol Milano(via Malpighi 7) firma VTR Glass Week ispirato al vetro e a tutte le sue sfaccettature, servito in un bicchiere di design. Eppol Pie (via Lecco 4) propone un cocktail dalle note fresche ed avvolgenti servito all’interno dell’elegante calice Nick e Nora Savage Nude. Dhole (via Tiraboschi 2) presenta Pesteref, a base di ingredienti esotici, Cape Town Café (via Vigevano 3) ha creato un Gin Tonic d’eccezione e infine Sequoia (via Aldo Manuzio 6A) servirà durante ogni Glass Week Night l’omonimo cocktail shakerato, servito in bicchieri dal design distintivo.

la manifestazione organizzata in città da VITRUM, il salone internazionale dedicato agli addetti ai lavori delle tecnologie del vetro (macchine, attrezzature e impianti per la lavorazione del vetro piano e cavo, del vetro e dei prodotti trasformati) che si svolge in contemporanea a Fieramilano Rho. VISION Milan Glass Week è l’evento “fuori fiera” che coinvolgerà il pubblico con esposizioni, laboratori, incontri e tanto altro per far conoscere le eccellenze di un settore in cui l’Italia ha una leadership riconosciuta a livello mondiale. Ogni giorno dalle 10.00 alle 22.00 l’epicentro della manifestazione sarà Piazza Gae Aulenti, dove si potrà ammirare l’installazione artistica “il Mostro della Laguna” realizzata dal Maestro Nicola Moretti. Eventi istituzionali e aziendali si terranno alla Fondazione Catella mentre negozi, showroom e locali hanno aderito a Road Map, palinsesto di eventi collaterali che si terranno in tutta la città. VISION Milan Glass Week ha l’obiettivo di valorizzare un settore poco conosciuto, quello delle tecnologie legate al design del vetro.