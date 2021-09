Economia Incendi in Sardegna: accordo Coldiretti - Intesa San Paolo

Intesa Sanpaolo, dopo aver stanziato un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti a sostegno delle imprese sarde che hanno subito danni e perdite a causa degli incendi, ha siglato un accordo collaborazione con Coldiretti. Grazie all’accordo, Coldiretti veicolerà ai suoi associati tutte le informazioni utili per accedere al plafond e i dettagli sui prodotti e i servizi che Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle imprese del settore agroalimentare. Intesa Sanpaolo ha inoltre previsto la possibilità per le aziende di richiedere la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale mutui e di accedere a finanziamenti a condizioni agevolate della durata di 5 anni, con due anni di preammortamento. Gli interventi sono attivabili in modo veloce con una semplice auto dichiarazione del cliente. Le oltre 70 filiali di Intesa Sanpaolo sono a disposizione per fornire informazioni ed assistenza, insieme agli specialisti della nuova Direzione Agribusiness. La banca, grazie anche alla collaborazione di Coldiretti, ha attivato un sostegno concreto e tempestivo a favore delle imprese del territorio, consapevole della particolare importanza che i settori legati all’agroalimentare, all’allevamento e al turismo rivestono per la Sardegna.