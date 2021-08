Economia La Cantina apre ad Alghero: lunedì la presentazione di un nuovo progetto della azienda agraria

L'azienda vitivinicola di Santa Maria La Palma inaugurerà lunedì 9 agosto alle 10.30 La Cantina, un nuovo spazio polivalente pensato per la città di Alghero. L'iniziativa costituisce un ulteriore investimento della società presieduta dal professor Mario Peretto sul fronte della promozione delle attività ma anche dell'innovazione. I nuovi locali de La Cantina avranno più funzioni: sarà una Wine Academy, uno spazio di formazione per i dipendenti delle attività del settore ristorazione, per i bar e per tutti gli esercenti, oltre a tutti i privati cittadini amanti del vino. Ma la nuova attività avrà anche un obiettivo di tipo culturale: funzionerà come spazio per raccontare i vini di Alghero attraverso Wine Tasting e degustazioni e wine shop, andando a promuovere sempre più Alghero come città del vino e come storico riferimento per la gastronomia. La finalità della Cantina Santa Maria La Palma è proprio questa: lavorare per rendere Alghero sempre più importante come destinazione turistica legata al vino e creare uno spazio di incontro per tutti i wine lovers, incrementando la conoscenza e la cultura del vino. L'incontro si terrà Lunedì 9 agosto alle ore 10.30, in via XXIV Maggio n.4, accanto al Piazzale della Pace (Fronte Porto), ad Alghero.