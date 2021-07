Per crescere insieme: iniziativa della Camera di Commercio di Sassari - Strategie comuni per il Nord Sardegna

Quello del nord Sardegna. “ E' fondamentale delineare una strategia comune – è il commento del presidente della Camera di Commercio del nord Sardegna, Stefano Visconti nel corso della presentazione insieme alla vicepresidente, Maria Amelia Lai, Benedetto Fois in rappresentanza del Tag e Battista Cualbu coordinatore del Tips- per la crescita del nostro territorio. A partire dalle nostre imprese, dalle loro esigenze per uno sviluppo necessario legato alle opportunità che in questo momento ci vengono proposte e che dobbiamo essere in grado di cogliere al meglio .” Per un percorso comune di sviluppo territoriale integrato, che prenda spunto non solo dalle istanze ma anche e soprattutto dalle idee, capaci di proporre scenari di rilancio che passino da una forte coesione territoriale.

La Camera di Commercio del nord Sardegna ha incontrato per fare sintesi e individuare strategie di pianificazione e sviluppo, i rappresentanti dei tavoli delle associazioni di Gallura e Nord Ovest (Tag e Tips). Con un unico e importante obiettivo: conoscere gli indirizzi e le idee delle imprese, analizzare proposte e azioni con particolare riferimento al Pnrr ed ai Fondi strutturali europei. Così nella sede camerale di Olbia si è proseguito a lavorare individuando quali possano essere i percorsi più efficaci per un territorio – intero- che vuole mettersi alle spalle la crisi. Proponendo e progettando. Insieme. Una Camera, due tavoli, tre sindacati e due consorzi industriali, Cipss e Cipnes. Per un sistema.