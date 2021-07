Pubblici esercizi: dalla Regione rassicurazione e impegni per il bando Resisto

L’Assessore Zedda ha garantito massimo impegno per reperire ulteriori risorse entro il prossimo dicembre per restanti ulteriori 4.500 aziende che hanno presentato domanda. Per quanto riguarda invece la richiesta della fideiussione, l’assessore Zedda ha ricordato che è stata inserita nel bando per poter iniziare a pagare le imprese che hanno bisogno di liquidità, per evitare di ritardare i pagamenti per lungaggini burocratiche connesse all’istruttoria della domanda. Tra settembre e ottobre verranno pagate anche le aziende che non l’hanno presentata. Rassicurazioni sui pagamenti anche in riferimento al Bando Destinazione Lavoro. La Regione sta provvedendo ai pagamenti, anche se con dei ritardi. Dal 1° agosto riprenderanno in pieno i pagamenti e continueranno seguendo la data di rendicontazione (non di presentazione). L’Assessore ha comunicato, infine, che il bando di quest'anno di Sardegna Lavoro, verrà presentato a breve e abbraccerà anche i mesi pregressi FIPE esprime ringraziamento all’ Assessore Zedda per la disponibilità e le precisazioni- il comparto sta iniziando a lavorare ora e avere informazioni sullo stato dell’arte delle importanti risorse rese disponibili con il bando Resisto – è importante per sostenerci in questo delicato momento di ripartenza- conclude Frongia”.

Lunedì 19 Luglio si è tenuto un incontro tra Fipe Confcommercio Sardegna – rappresentata da Emanuele Frongia e l’Assessore del Lavoro Alessandra Zedda finalizzato a comprendere meglio i tempi e le disponibilità del Fondo Resisto per il comparto dei Pubblici Esercizi – bar e ristoranti. “Molti operatori sono ancora in attesa di risposte e sono molte le perplessità manifestate dalla categoria sulla copertura finanziaria necessaria ad evadere tutte le richieste. Abbiamo chiesto all’Assessore Zedda un incontro per aggiornare i Soci che fiduciosamente attendono l’esito delle istruttorie per sapere se possono fare affidamento sulle risorse del Bando Resisto” - dichiara Frongia. L’Assessorato ha dato rassicurazioni. La Regione riuscirà a evadere le richieste delle aziende che hanno presentato la domanda prima delle ore 10:31. Per le altre invece, in fase di assestamento del bilancio, verranno inseriti altri fondi per coprire verosimilmente altre 2000 aziende.