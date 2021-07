Economia Sassari: comincia oggi "Un patto per il Nord Ovest"

E' il titolo dell’iniziativa organizzata dalla Rete Metropolitana del Nord Sardegna per creare un momento di confronto tra tutte le realtà del territorio sul tema degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Due mattine, il 19 e il 26 luglio, a partire dalle 9.30 nell’aula del Consiglio comunale di Palazzo Ducale, di incontro e approfondimento per lo sviluppo e la crescita del Nord Ovest della Sardegna. La Rete Metropolitana del Nord Sardegna, grazie al supporto e alla disponibilità del dell’Assemblea civica di Sassari, chiama al tavolo di confronto le rappresentanze politiche e istituzionali, quelle sindacali e datoriali del territorio sul fondamentale tema della programmazione dello sviluppo e della crescita del Nord Ovest. La prima giornata, a cui sono state invitate a partecipare le componenti sociali e istituzionali del territorio, sarà dedicata al recepimento delle istanze e delle proposte; la seconda sarà rivolta ai rappresentanti politici del territorio, in diretto rapporto con le sedi decisionali a livello parlamentare nazionale e regionale.