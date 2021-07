Occupazione in Sardegna: dalla blue economy risposte importanti - Le domande entro l'8 luglio

“Con questo progetto diamo l’opportunità a lavoratori che hanno già un loro bagaglio di conoscenze di acquisirne di nuove per dare vita a nuove realtà imprenditoriali legate al mondo del mare” sottolinea l’assessore del Lavoro Alessandra Zedda. “E’ un settore vastissimo - aggiunge nel quale crediamo molto, confortati anche dagli studi più recenti che ci confermano che le potenzialità di queste attività sono enormi. In Sardegna - conclude - quasi un quarto delle assunzioni riguardano la blue economy che in questo momento sta dimostrando una crescita importante”. Il progetto di Med New Job è immediato: le domande per chi vuole partecipare scadono giovedì prossimo e la selezione avverrà in tempi brevissimi perchè già da lunedì 12 luglio, si sarà in aula virtuale per cominciare la formazione che andrà avanti per tutta l’estate. Dopo è previsto un tirocinio di tre mesi con un’indennità mensile pari a 800 euro da svolgere in un'azienda nautica e poi si passerà alla definizione delle proposte progettuali. L’avviso pubblico si trova sul sito dell’Aspal: http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=94433 Per tutte le informazioni si possono contattare i Centri per l’impiego o l’URP dell’ASPAL

C’è una grande opportunità per i disoccupati sardi. Si chiama “Orientamento e riconversione al marittimo” ed è il progetto pilota voluto dalla Regione e dall’Aspal nell’ambito di Med New Job il programma interreg Italia Francia finanziato dal Fondo europeo. L'obiettivo è aiutare chi non ha un lavoro e ha un’idea di impresa anche non dettagliata, a trovare la propria strada nelle attività legate al mondo del mare. C’è tempo fino all’8 luglio per fare domanda di ammissione al programma che prevede, per i 12 beneficiari che saranno selezionati, un percorso di formazione, accompagnamento all’auto imprenditorialità e aiuto nella definizione dell'idea di impresa e eventuali possibilità di finanziamento. Per partecipare è necessario essere disoccupati e avere un’idea di impresa legata all’economia del mare che comprende un insieme di settori anche molto diversi: dalla cantieristica alla movimentazione merci, dall’ittica alla tutela ambientale passando per le attività sportive, al tessile all’arredamento e a quelle di alloggio e ristorazione solo per citarne alcune.