Corso di adesioni al Veneto Food Awards By CRAI

Evento che gode dell’importante patrocinio del Ministero delle politiche agricole per il quale sono in pieno svolgimento con le iscrizioni iniziate da qualche mese e che continueranno fino al prossimo 4 settembre. Un riconoscimento atteso dall’industria dell’agroalimentare e che mai prima d’ora vede premiare dieci categorie tutte insieme. I produttori di vino, dolci, salumi, formaggi, conserve, prodotti da forno,birra artigianale, pasta, olio, distillati e liquori. La manifestazione nasce con l’obiettivo di individuare, gratificare e premiare le eccellenze enogastronomiche del territorio regionale.





Sono state 124 le aziende iscritte alla prima edizione e premiate circa 40. Già alla sesta edizione in Sardegna, la quinta in Toscana, quarta in Puglia e terza in Piemonte e dal 2021 anche in Emilia Romagna. Questo straordinario evento che si prefigge di valorizzare ulteriormente le aziende che producono eccellenza, anche quelle di piccole dimensioni che potranno confrontarsi finalmente anche con le grandi realtà.





I giudici e i presidenti della giuria – uno per categoria – sono selezionati tra i massimi esperti nel mondo dell’agroalimentare: giornalisti di settore, addetti ai lavori, rappresentanti delle associazioni di categoria, ristoratori e lo faranno attraverso una degustazione alla cieca per garantire il massimo della trasparenza e dell’imparzialità, il compito della giuria sarà quello di premiare le migliori aziende Venete dando loro la possibilità di farsi conoscere ai consumatori e ai buyer.





Le aziende premiate possono successivamente avere la possibilità di presentarsi alla grande distribuzione attraverso lo sponsor CRAI che valuterà al termine quelle che potranno e vorranno andare sui loro scaffali, altre invece potranno farsi conoscere dal mondo Horeca e dal pubblico attraverso gli eventi che l’organizzazione dei Veneto Food Awards faranno nei migliori ristoranti e nel mondo del golf tramite una sponsorizzazione che VFA insieme alle altre regioni viene fatta nel circuito Golfitaliano che si adopera per effettuare degustazioni dei prodotti premiati.





Il premio Veneto Food Awards By CRAI nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero. “Sono davvero felice di poter contribuire alla promozione del territorio attraverso queste magnifiche realtà di eccellenza, dichiara Donato Ala Giordano ideatore e organizzatore del progetto, Voglio ringraziare di cuore fin da subito tutti gli sponsor, e i presidenti di giuria, senza di loro non sarebbe possibile realizzare questo evento. Il galà di premiazione è previsto il prossimo sabato 18 settembre presso il Golf Club Paradiso del Garda.





Tutte le aziende che vorranno iscriversi al concorso potranno farlo andando su www.venetofoodawards.com dove potranno trovare il regolamento dettagliato