Camera di Commercio Sassari: webinar sulla applicazione del Superbonus

Il webinar nella prima parte affronta le novità dell’articolo 33 del decreto con particolare riguardo alla CILA e nella seconda le problematiche economico finanziarie che sottostanno all’utilizzo del superbonus. L'attività è organizzata in collaborazione con PromoPA Programma: Dal Decreto rilancio (D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020) ai Decreti Asseverazioni e Requisiti;L’art. 33 del D.L. 77/2021 (Decreto semplificazioni): l’eliminazione della doppia conformità, la CILA per avviare i lavori, le cause di decadenza, l’esclusione di qualunque condono o sanatoria sugli immobili che accedono al superbonus; il modello standard della CILA per il Superbonus;il problema della varianti in corso d’opera non ammesse dalla CILA;Il ruolo e le responsabilità dei funzionari pubblici e dei professionisti;Evoluzione della normativa e prassi in materia finanziaria e fiscale;Agevolazione, misura e cumulabilità con altre detrazioni,Alternative alle detrazioni,Adempimenti e controlli dell’Agenzia Per la partecipazione è necessario registrarsi esclusivamente al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5492710807702698509