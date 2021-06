Opportunità di creare impresa per chi è senza lavoro

L''ANPAL (Agenzia Nazionale per le politiche Attive del Lavoro) e l'Ente Nazionale del Microcredito hanno avviato il percorso di formazione "YES, I STARTUP" per incentivare la creazione di nuove imprese.

Il corso è completamente GRATUITO e ONLINE e si rivolge a: GIOVANI con età compresa tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano,DONNE senza lavoro e DISOCCUPATI da almeno un anno Il corso consente di acquisire le competenze specifiche attraverso percorsi di accompagnamento per mettersi in proprio o avviare un'impresa. Chi partecipa verrà guidato alla strutturazione della propria idea di impresa e del business plan. Al termine del percorso i partecipanti saranno supportati nella presentazione della domanda di finanziamento fino a 50.000€ sul fondo SELFIEmployment.

Il percorso GRATUITO è articolato in due fasi: FASE A: moduli online di formazione di base della durata di 60 ore ;FASE B: un modulo online di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica personalizzata di 20 ore.

IEFCA SRL è stata inserita tra i soggetti attuatori in Sardegna per la gestione dei corsi di formazione dei futuri imprenditori.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: bit.ly/iefca_yesistartup