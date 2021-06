Camera di Commercio Sassari: riparte Salude & Trigu - Un sistema per crescere

Un programma innovativo che, con la formula del cofinanziamento, affianca l’organizzazione e realizzazione di iniziative e manifestazioni capaci di ampliare la platea dei possibili fruitori, fornendo un’immagine coordinata degli eventi del nord Sardegna. E nell’edizione 2021, finanziata con 300mila euro saranno 19, da luglio a dicembre, gli eventi sostenuti dall’ente camerale. “S&T si propone un approccio di sistema in grado di rinforzare l’offerta globale del territorio che abbracci tutte le produzioni, materiali o immateriali, la cultura locale, gli eventi intrecciati alle tradizioni. Tutti devono essere promossi al meglio -ha sottolineato il presidente della Camera di commercio Stefano Visconti- solo così possiamo dare un segnale importante di sostegno per il rilancio del nord Sardegna. Che raggiunga le nostre imprese e sia capace di valorizzare il nostro patrimonio.”





Tutti gli eventi inseriti in “SALUDE & TRIGU”, potranno contare su una comunicazione coordinata con l’inserimento nel programma di comunicazione e promozione curato dalla Camera di Commercio di Sassari (marchio identitario da affiancarsi all’eventuale brand di ciascun evento, calendario generale delle manifestazioni di “S&T”, piattaforma web di promozione, campagna di comunicazione a livello nazionale ed europeo). Un’azione su un mercato nel quale il turismo culturale ed esperienziale, fuori dai grandi circuiti che movimentano i turisti, può contare su numeri interessanti:” Siamo una grande terra e dobbiamo promuoverci al meglio – per la vicepresidente camerale Maria Amelia Lai- possediamo un inestimabile patrimonio storico e culturale che si lega alle nostre tradizioni. Salude&Trigu le propone sotto una luce diversa ma ha il fine importantissimo di sostenerle e farle conoscere. A beneficio di tutto il nord Sardegna.”





Tra i partner, per sostenere al meglio la campagna di promozione di S&T, ci sarà Marketing Italia, società leader nella promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche italiane, è formata da alcuni tra i professionisti più autorevoli nel settore del digital marketing e comunicazione applicato al turismo. Marketing Italia è titolare del progetto Visit Italy, migliore portale d’Europa all'Eurid Web Awards 2020 di Bruxelles. Visit Italy, con 2 milioni di utenti unici all'anno, è oggi il canale di incoming turistico numero uno in Italia, che valorizza ed esporta all’estero il fascino, la cultura e le tradizione del bel paese. Sempre più viaggiatori utilizzano questo canale per ispirare le proprie vacanze, pianificare il proprio soggiorno, ricercare i luoghi d’arte, gli eventi e le eccellenze da non perdere in Italia. Con oltre 1000 partner su tutto il territorio nazionale, Marketing Italia è oggi tra le realtà più autorevoli nel settore marketing e turismo. Sul fronte della comunicazione agirà anche Punkomat project, un’agenzia di video comunicazione del nord Sardegna, che vanta progetti di livello nazionale e internazionale. Il team è composto da professionisti dell’immagine e della comunicazione, registi e videomaker, grafici, social media manager ed organizzatori, che forniscono ai progetti alta qualità e contemporaneità.





Nel progetto S&T gestirà la comunicazione digitale: la realizzazione e gestione del sito ufficiale, la realizzazione dei contenuti video e fotografici che raccontano gli eventi e la gestione della comunicazione sui canali social. “La visione camerale è quella di agire in piena collaborazione, con un’idea comune – così il segretario generale camerale, Pietro Esposito- che prende spunto dalle nostre tradizioni e dai nostri eventi. Che non si ferma al nostro contesto territoriale, che al contrario lo vuole trainare e che ha l'obiettivo di rendere innovativa la nostra proposta per dare al mercato qualcosa di più e di diverso.” Questi, da luglio a dicembre i 19 eventi ammessi a S&T per il 2021: Weekend dei gusti, Ajò a ippuntare, Autunno in Anglona e Romangia, Sagra della cipolla, Sagra del carciofo, Ittiri folk festa(36esima edizione), Primavera in Gallura, Notte de chelu (7° edizione), Festa beata vergine della difesa, Premio Maria Carta, Presepe in carrela a Bono, Festival Musica sulle bocche, Festival internazionale “Isole che parlano”, JazzAlguer (4° edizione) Cavart-Extrazioni culturali, musiche dall’isola, Sant Miquel festival, Festa della montagna di Tempio, La ciogghitta d’oro(11° edizione), Festival del turismo itinerante.

Per creare nuove opportunità di sviluppo, in questa difficile e per questo ancor più delicata fase di ripartenza per il comparto turistico e culturale, ma più in generale e tutti i settori che si intrecciano con filiere locali di indiscussa qualità. Per promuovere e sostenere le tradizioni locali, e attraverso un’immagine coordinata l’artigianato, l’agroalimentare, il commercio e i servizi. Per un vero e proprio brand di destinazione. Perché le proposte del nord Sardegna sono molte e variegate – talvolta sconosciute o sottovalutate- e che meritano di trovare i giusti spazi negli scaffali delle offerte turistiche del territorio. Espansione dei periodi di offerta per più stagioni, incremento dei fattori di attrattiva, ma soprattutto sistema. Con questa spinta la Camera di Commercio di Sassari rilancia l’azione di “SALUDE & TRIGU” le cui linee operative sono state illustrate dai vertici camerali ai responsabili degli eventi beneficiari del contributo dal presidente Stefano Visconti, dalla vicepresidente Maria Amelia Lai e dal segretario generale Pietro Esposito, insieme ai partner che svilupperanno gli aspetti legati alla comunicazione, Visit Italy e Punkomat.