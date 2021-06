“Infrastrutture per una mobilità sostenibile: la strategia del PNRR”

E' il titolo del webinar che si svolgerà martedì 22 giugno, alle ore 10.30. Intervengono Piero De Luca (Deputato - Commissione Politiche dell'UE), Giorgio Todde (Assessore dei Trasporti Regione Sardegna), Paolo Truzzu (Sindaco del Comune di Cagliari), Stefano Mameli (DG Città Metropolitana Cagliari), Carlo Poledrini (Direttore Generale ARST) e Ugo Cuncu (UCNET). Modera il giornalista Guido Garau. L’evento digitale, trasmesso sulla piattaforma Zoom, rientra nel ciclo di webinar gratuiti organizzato dalla società Primaidea sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, come è noto, si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), ovvero il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del NGEU. Ogni webinar rappresenta un momento di confronto, analisi e riflessioni su ciascuna di queste missioni. La diretta dell'evento sarà trasmessa sui canali social di Primaidea, MATEX TV e sul sito web www.matex.tv . L'incontro sarà visibile in differita anche sul canale 272 del Digitale Terrestre. La partecipazione è libera. È possibile iscriversi compilando il form al seguente link - https://lnkd.in/dVT8w9K