Superbonus 110%: superstar anche per l'ambiente

Nonostante le difficoltà scaturite dalla pandemia, da luglio a dicembre 2020 sono state inviate circa 34mila richieste relative al Superbonus 110%. La zona che maggiormente ha aderito all’iniziativa è stata quella del Nord Italia (73%) e —in tutto il Paese— si tratta soprattutto di interventi sulle prime case (83%).





Il Superbonus 110% —ora accessibile ad una maggior numero di cittadini grazie all’impegno di Ener2Crowd per rendere fruibili a tutti le agevolazioni— è forse la più appetibile tra tutte le agevolazioni disposte dal Governo per gli interventi abitativi in ambito di efficienza energetica, infrastrutture antisismiche, impianti fotovoltaici ed infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.





Attraverso questi strumenti —oltre a fare aumentare il valore degli immobili— si contribuisce fortemente ad una transizione ecologica ormai indispensabile per salvare il pianeta e si implementa una strategia per riprendersi dalla crisi economica derivata dal COVID-19. Il Superbonus, infatti, è in grado di far crescere l’occupazione e di stimolare la creazione di nuove partnership, con un livello di investimenti che già ad oggi è pari ad 800 milioni di euro.





Ma siamo solo all’inizio, sopratutto ora che Ener2Crowd —per semplificare l’accesso alle agevolazioni— offre anche ai piccoli risparmiatori la possibilità di investire in progetti che le Energy Service Company (E.S.Co.) hanno avviato con lo scopo di riqualificare da un punto di vista energetico abitazioni e condomini.





«Certo il guadagno diretto per i nostri GreenVestor è importante perché le aziende che propongono le raccolte sono disposte a pagare fino all’8% annuo di rendimento sui capitali pur di avere a disposizione uno strumento agile e disintermediato per avviare i cantieri, ma l’aspetto cruciale da segnalare è quello del volano economico: ogni 100.000 euro finanziati possono contribuire all’avvio 1,5 milioni di euro di cantieri. Ciò significa che basterebbe lo 0,4% della ricchezza liquida degli Italiani —che oggi raggiunge la cifra record di 2.400 miliardi di euro— per finalizzare il piano di 30 miliardi insieme alle imprese» conferma Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di Ener2Crowd.com.





Ad oggi Ener2Crowd è l’unica piattaforma che propone investimenti legati al Superbonus 110%, per di più con rendimenti tra il 5% e l’8% annuo, ben superiori rispetto a molte altre tipologie d’investimento.





A far decollare definitivamente il SuperBonus 110% —insomma— ci pensa Ener2Crowd, attraverso l’impegno a garantire costantemente nuove opportunità per chi vuole guadagnare preservando l’ambiente, dando a tutti la possibilità di investire in progetti che semplifichino la raccolta di capitali per le aziende che hanno abbracciato la sostenibilità.