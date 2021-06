Il Qatar interessato al Porto Canale di Cagliari - Roberto Deriu (PD): "Un segnale di speranza"

"Un primo ma rilevante passaggio in vista di una possibile richiesta di concessione del Porto canale – dice Deriu –. Si tratterebbe di una svolta per il futuro del compendio rimasto senza gestione da quando la Cict ha lasciato il porto sardo. Un segnale di speranza frutto di un lavoro intenso ed oculato nel corso degli ultimi mesi". Il consigliere dem spiega i benefici della possibile concessione del compendio al gruppo qatariota: "Mi auguro che l'operazione vada a buon fine e si volti pagina, considerato che con i nuovi interlocutori si potrebbero aprire nuovi scenari per il transhipment nel porto di Cagliari, oltreché sfruttare tutte le grandi potenzialità dell'infrastruttura. Uno spiraglio di luce in vista del potenziale rilancio del traffico e dell'occupazione, che darebbe benefici a tutta l'economia della Sardegna", conclude Roberto Deriu.

"L'interesse dal Qatar per lo scalo industriale di Cagliari rappresenta una svolta in vista del potenziale rilancio del traffico e dell'occupazione. Una grande occasione per tutta la Sardegna". A dirlo è Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, in merito all'interesse di QTerminals, operatore portuale internazionale con base in Qatar, per il Porto canale di Cagliari. Proprio in questi giorni, infatti, i rappresentanti del gruppo internazionale, che già dallo scorso autunno aveva avviato una serie di interlocuzioni con le autorità locali, hanno effettuato una visita tecnica del terminal al Porto canale di Cagliari e tenuto sessioni di incontri con i vertici dell'Autorità del Mare di Sardegna.