Al via i bandi regionali per i contributi alle coop

“La Giunta Solinas promuove e sostiene il modello socio-economico della cooperazione”. Lo ha detto l’assessore del lavoro Alessandra Zedda annunciando l’imminente pubblicazione del bando a sostegno delle cooperative. La Regione ha pubblicato le Disposizioni attuative per l’apertura dei termini per la presentazione della Domanda di Contributo Telematica (DCT) - Annualità 2021, previste dall’Avviso pubblico ad efficacia triennale, approvato il 24 aprile 2020. “Le ultime Disposizioni Attuative, denominate “Integrazioni e Modifiche Annualità 2021” - spiega l’esponente dell’esecutivo Solinas - modificano e integrano l’avviso, a seguito del processo di implementazione del “Sistema Informativo Lavoro della Regione Sardegna” (SIL) per l’informatizzazione e gestione delle domande. La grande novità - aggiunge Zedda - è la nuova procedura, totalmente informatizzata e al passo coi tempi. I contributi sono a sostegno degli organismi regionali e/o territoriali delle associazioni cooperativistiche, giuridicamente riconosciute ed operanti in Sardegna”. La Domanda di Contributo Telematica (DCT), potrà essere presentata dai soggetti interessati a partire dalle ore 10:00 del 28 giugno 2021 ed entro le ore 23:59 del 09 luglio 2021, esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo SIL, reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna sul sito web http://www.sardegnalavoro.it/