Provincia di Nuoro: 4 webinar per lo sviluppo

Gli eventi saranno trasmessi in diretta sui siti web matex.tv e telesardegna. net . Relatori: Antonio Gaddeo (Provincia di Nuoro – Dirigente settore impianti tecnologici e patrimonio), Aldo Salaris (Assessore Lavori Pubblici Regione Autonoma Sardegna), Massimo Cannas (Sindaco di Tortolì) e Giuseppe Ciccolini (Sindaco di Bitti). Modera: Guido Garau (Giornalista). Si chiude il 18 giugno, alle ore 10.30, con il webinar dedicato a “Sistemi museali e bibliotecari: governance e digitalizzazione”. Introduce e modera Fabrizio Mureddu (Commissario UniNuoro). Relatori Fabrizia Sanna (Direttore Generale Provincia di Nuoro), Michele Pais (Presidente del Consiglio regionale della Sardegna), Agostino Cicalò (Distretto Culturale del Nuorese), Luigi Fassi (Direttore MAN), Stefania Masala (Commissario Straordinario ISRE) e Michele Trimarchi (Presidente Tool for culture e docente universitario). Si parte appunto oggi, 28 maggio, alle ore 10.30, con una diretta social sulla pagina Facebook della Provincia di Nuoro e di Matex Tv, media partner, che trasmetterà anche sulla propria web tv. Intervengono Costantino Tidu – (Amministratore Straordinario), Emiliano Fenu (Senatore), Gian Battista Usai (Dirigente Scolastico), Alessandro Corrias (Assessorato Pubblica Istruzione – Regione Sardegna) e Mariantonietta Ferrante (Liceo Enrico Fermi di Nuoro). Modera Graziano di Paola (Coordinatore Scientifico Fondazione Blue Zone). Si prosegue il 3 giugno, sempre ore 10.30, con l’evento dal titolo: “Piano di Rilancio del Nuorese: lo Stato dell’arte”.

“Materialità e immaterialità: dall’edilizia scolastica agli ITS” è il titolo del primo dei quattro webinar che la Provincia di Nuoro organizza per discutere di temi strategici per lo sviluppo del territorio. L’istruzione, ovviamente, anche con il carico di problemi che ha portato la pandemia, occupa un posto centrale nelle preoccupazioni dell’ente guidato da Costantino Tidu, anche per via di quell’abbandono scolastico che sembra non trovare una soluzione in una regione come la Sardegna.