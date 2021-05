Webinar su nautica e infrastrutture

l Consorzio Industriale di Tortolì, dal 5 maggio, e fino al mese di settembre, organizza un ciclo di 6 webinar su temi strategici per lo sviluppo economico e sociale del territorio, con l'obiettivo di arrivare alla costituzione di un Distretto della Nautica e della portualità e di condividere il progetto strategico di rilancio della stessa Area Industriale, con esperti nazionali e internazionali.Gli eventi digitali, della durata di 2 ore ciascuno, avranno inizio sempre alle ore 10 e si svolgeranno attraverso la piattaforma Zoom. Per partecipare ai webinar è sufficiente iscriversi su: https://sites.google.com/ view/consorzioindustriale/ Il quarto webinar si terrà mercoledì 26 maggio alle ore 10 con il titolo: Il distretto della Nautica, le infrastrutture necessarie e nuova viabilità avrà come relatori: Franco Ammendola (Commissario del Consorzio Industriale di Tortolì),Raimondo Schiavone (Esperto in Pianificazione di Progetti Complessi)., Simone Corda (Ingegnere),Giovanni Piroddi (Ingegnere),Riccardo Mulas (Broker di yacht in Italia - Oys Yacht Services) eAnita Pili (Assessore Regionale dell'Industria della RAS)