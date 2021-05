Con la riapertura delle palestre ritornano al lavoro oltre 120 mila addetti

Ma c’è anche chi – continua Uecoop – si è organizzato mini sale fitness private in cantina e in salotto con il balzo dei prezzi delle attrezzature. Fra chi pratica sport – continua Uecoop - il 51,4% è laureato, il 36,8% è diplomato, il 21,2% ha un diploma di scuola media inferiore e il 7,3% ha la licenza elementare o non ha titoli di studio secondo l’Istat. Un esercito di appassionati che con la riapertura – evidenzia Uecoop – può tornare a utilizzare abbonamenti già pagati ma non utilizzati per il lockdown e le limitazioni anti contagio. Da quando è scoppiata la pandemia con le chiusure e le limitazioni a spostamenti, assembramenti e attività il comparto del wellness, fra aziende, associazioni e cooperative che gestiscono impianti sportivi, ha perso - stima Uecoop - quasi il 90% del fatturato annuo con istruttori a casa e macchinari e spazi inutilizzati.





La riapertura è sicuramente una boccata di ossigeno importante dopo mesi passati praticamente in apnea anche se – rileva Uecoop – il peso economico della pandemia si farà sentire a lungo prima di tornare a un equilibrio economico pre pandemia. Durante il lockdown il 44% degli italiani è aumentato di peso per il maggiore apporto calorico, correlato ad una minore attività fisica, che ha riguardato ben il 53% della popolazione secondo Coldiretti sulla base nell’indagine elaborata dal CREA Alimenti e Nutrizione. Computer, divano e comfort food super calorico – conclude Uecoop - hanno, infatti, sostituito il moto e lo sport anche per effetto delle limitazioni agli spostamenti.

Dopo un crack da quasi 9 miliardi di euro a causa dell’emergenza Covid nell’ultimo anno. Lo rendo noto l’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in occasione della riapertura delle palestre nell’Italia tornata finalmente in giallo. Il settore del wellness e dello sport a livello nazionale – spiega Uecoop - vede coinvolti quasi 20 milioni di appassionati più o meno continuativi. Ginnastica, fitness, body building, aerobica e sport acquatici coinvolgono quasi 1 italiano su 2 (46,2%) di quelli che praticano sport mentre il 23% gioca a calcio e il resto si dedica ad altre attività – evidenzia Uecoop – ma con il blocco delle attività sportive ci si è rassegnati al divano o ad allenamenti solitari in parchi e giardini.