Sostegni:per gli operai delle campagne il ministro si fa lo sconto - Protesta il sindacati Sifus Confali

Per questi motivi chiederemo nuovamente al ministro Patuanelli intanto il motivo di tale ‘ripensamento’. Inoltre torneremo a chiedergli di tenere fede all’impegno che aveva preso con noi, sulla somma di 1.200 euro. Allo stesso modo interesseremo i nostri parlamentari, allo scopo di invitarli a sostenere tale richiesta in sede di discussione, quando si ripresenterà l’occasione, in modo tale che i 400 euro non previsti lo siano a favore di migliaia di lavoratori agricoli che non devono essere considerati ancora di serie minore, ma risorsa essenziale per la vita economica del nostro Paese: senza le loro braccia e il loro duro lavoro, quale sarebbe il futuro dell’agricoltura italiana?





Infine, aggiungo anche che domanderemo ancora una volta… e persisteremo in questo… di tenere accesi i riflettori sull’emendamento al decreto che stiamo promuovendo e che sarà presentato da quei deputati e senatori con cui ci siamo già confrontati, relativamente alla riconferma delle giornate lavorative dell’anno precedente, come garanzia di assistenza e contribuzione per quei lavoratori agricoli che devono fare i conti con le criticità dell’anno in corso, conseguente a una occupazione altalenante e dipendente da diversi fattori a volte avversi che non gli consentono –conclude il segretario generale del sindacato nazionale Sifus Confali, Maurizio Grosso- di garantire quelle giornate lavorative utili soprattutto per il sostentamento famigliare”.

Tale provvedimento era molto atteso dai lavoratori agricoli del Sifus Confali, ma anche di tutti quelli che in Italia auspicavano e attendevano un provvedimento del genere, a loro sostegno e sul quale, con un velo di delusione, interviene il segretario generale del sindacato nazionale Sifus Confali, Maurizio Grosso, il quale dichiara: “Sebbene lo scorso 5 maggio, nel corso di un incontro romano svoltosi presso il Ministero delle Politiche agricole, c’era stato garantito personalmente dal ministro Stefano Patuanelli un bonus pari a una somma di 1.200 euro, ci porta a dire che non ci riteniamo pienamente soddisfatti, perché questi 800 euro non danno giustizia e peso ai lavoratori agricoli di tutta Italia, per i quali abbiamo sempre lottato e continueremo a lottare.