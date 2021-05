Approvato il bilancio di Tiscali

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Tiscali che, nonostante gli impatti del COVID-19, evidenzia ricavi ed EBITDA in crescita.





In particolare, nel 2020 , il Gruppo ha fatto registrare: ricavi a 144 milioni di Euro, in aumento di 1,4 milioni di Euro (+ 1%) rispetto al 2019; EBITDA a 29,1 milioni di Euro, in crescita di 3,6 milioni di Euro (+14%) rispetto al 2019; tale miglioramento , frutto delle strutturali azioni di risparmio sui costi operativi implementate nell’anno , è ancora più marcato con riferimento all’Ebitda al netto delle poste non ricorrenti (8,8 milioni di Euro, +64,5%); risultato netto pari a -22,2 milioni di Euro, con flessione di 5,7 milioni di Euro rispetto al 2019, ma in miglioramento di 14,2 milioni di Euro al netto delle poste non ricorrenti (pari a 4,6 milioni di Euro nel 2020 e a 24,5 milioni di Euro nel 2019); indebitamento finanziario netto in crescita per 5,2 milioni di Euro rispetto al 2019, a fronte di riduzione debiti tributari per 15,4 milioni di Euro e riduzione dei debiti commerciali per 3,3 milioni di Euro; portafoglio clienti complessivo a 672,7 mila unità, in crescita di circa 6 mila unità rispetto al 2019, di cui +36,3% sui clienti in fibra.





Nella medesima sede è stato approvato il piano industriale 2021-2023 il quale: assume il raggiungimento dell’utile di bilancio nel 2023; conferma la focalizzazione sul core business rappresentato dalla vendita di servizi ultrabroanband e la ripartenza dei servizi business ad elevata marginalità; prevede la prosecuzione delle azioni di contenimento dei costi operativi e il miglioramento della marginalità dei servizi nonché la diversificazione delle attività del portale; prevede l’implementazione degli accordi di fornitura con gli operatori wholesale nonché di un piano straordinario di rafforzamento finanziario nel medio periodo. In tale contesto il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo in azioni ordinarie Tiscali, da esercitarsi in più tranche, per un importo complessivo massimo di 21 milioni di Euro, con opzione in capo alla società di estensione per ulteriori 21 milioni di Euro, riservato Nice & Green S.A. e finalizzato a consentire alla Società di reperire, con la flessibilità tipica di tale strumento, risorse da destinare al soddisfacimento delle esigenze di liquidità della Società necessarie a dare attuazione al proprio piano industriale, nell’orizzonte temporale contemplato dal prestito.





Il Consiglio ha nominato il nuovo consigliere Paolo Fundarò. La Società ha ricevuto dal pool di banche finanziatrici le comfort letter con riferimento alla richiesta di modifica dell’accordo di senior lending relativamente ai covenants non rispettati al 31 dicembre 2020. La versione estesa del comunicato sui dati finanziari è a disposizione