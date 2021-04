Economia Sassari: dalla Regione 2 milioni di euro per la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

La Giunta regionale, su proposta del nuovo Assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris, ha approvato la rimodulazione di risorse pari a 2 milioni di euro per consentire l’esecuzione di opere urgenti di manutenzione straordinaria che coinvolgono le componenti strutturali e impiantistiche degli alloggi. Si tratta di un patrimonio datato, caratterizzato in molti casi da strutture danneggiate dal tempo e non ammodernate. “L’impegno e l’attenzione di questo Assessorato sul fronte abitativo sono massimi – spiega l’Assessore Salaris – Considero la lotta al degrado abitativo e la programmazione di politiche abitative efficaci una priorità, insieme alla buona gestione e manutenzione del patrimonio pubblico esistente. In questo senso, la rimodulazione delle risorse grazie a cui andremo a riqualificare gli alloggi popolari sassaresi, così come richiesto dallo stesso Comune che in più occasioni ne ha denunciato lo stato di criticità, fa parte di un progetto più ampio e complessivo che riguarda l’intero patrimonio residenziale pubblico sardo, su cui ci siamo impegnati e a cui nei mesi a venire non faremo mancare la giusta attenzione”, ha concluso l’Assessore.