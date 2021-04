Videoconferenza sull'accesso al credito per i giovani agricoltori - Iniziativa Coldiretti

“Il primo solco che farà il nostro aratro – spiega il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Frediano Mura - sarà proprio su uno dei temi che più interessano in questo momento le aziende agricole: l’accesso al credito. L’argomento sarà trattato a 360 gradi cercando di dare la massima informazione sugli strumenti oggi disponibili per le aziende ed in particolare per quelle condotte dagli under 40. Gli appuntamenti proseguiranno settimanalmente sempre a distanza trattando, con relatori qualificati, gli argomenti cari ai giovani agricoltori”.





Di accesso al credito domani se ne parlerà con Luigi Sau e Antonio Guiso, i funzionari di AgriCorporateFinanze, la Rete di Imprese promossa dalla Coldiretti che propone una gamma di prodotti e servizi rivolti alle necessità finanziarie ed assicurative e alle esigenze di investimento aziendali, ma anche personali. Saranno inoltre presenti i funzionari del Banco di Sardegna specializzati nel settore agricolo, Luca Carboni, Andrea Delogu e Paolo Cadoni e il responsabile Fiscale di Coldiretti Sardegna Marco Locci.





michele.arbau@ coldiretti.it All’incontro prenderanno parte oltre il delegato regionale dei Giovani Coldiretti Frediano Mura e il presidente regionale di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu anche la delegata e il segretario nazionale di Coldiretti Giovani Veronica Barbati e Stefano Leporati. Ci saranno inoltre le testimonianze di tre giovani agricoltori: Giulia Mura dell’oleificio Pelau, Giovanni Ladu della cantina omonima e Gianfranco Pischedda della Mp Sardinia. L’incontro si terrà alle 11.30: chi è interessato a partecipare trova il link nella pagina facebook di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna oppure scrivendo all’indirizzo

L’accesso al credito è uno degli argomenti centrali nella vita di una impresa a maggior ragione oggi nel pieno di una delle crisi economiche più difficili che stiamo vivendo dal dopoguerra. Ed è questo l’argomento scelto dai giovani agricoltori sardi della Coldiretti per il primo appuntamento della nuova rubrica di informazione settimanale online intitolata l’Aratro, nuovi solchi per l’agricoltura, che si terrà domani alle 11.30 in videoconferenza.