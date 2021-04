Microfinanza e microcredito: iniziativa della Camera Italo Araba

Nell'ambito del progetto “MEDSt@rts: Med microfinance support system for start-ups”, la Camera di Cooperazione Italo-Araba organizza i Local Microfinance Forum, un ciclo di appuntamenti dedicato agli attori italiani della microfinanza e del microcredito.

Il progetto è finanziato con € 2.547.935,73 (90% del budget complessivo: € 2.831.039,71) dal Programma ENI CBC Med, strumento dell’Unione Europea per la cooperazione transfrontaliera nel bacino del Mediterraneo per il periodo 2014 -2020 e coinvolge Italia, Grecia, Tunisia, Libano e Palestina. Capofila è la Fondazione di Sardegna, con partner SFIRS SpA e Camera di Cooperazione Italo-Araba (per l'Italia), Camera di Commercio di Achaia (Grecia), Camera di Commercio di Sfax (Tunisia), LEADERS (Palestina) e Camera di Commercio Sud del Libano (Libano). Associated partner è invece la Fondazione Collegio Europeo di Parma. Obiettivo principale di MEDSt@rts è progettare una strategia transfrontaliera comune per l’inclusione finanziaria, facilitando l'accesso al credito e sviluppando un modello innovativo e replicabile di sostegno alla creazione d’impresa. In quest'ottica, gli attori della microfinanza possono contribuire efficacemente allo sviluppo di nuovi percorsi imprenditoriali e iniziative comuni, con un ruolo attivo nel costituendo Network transnazionale.

Sono tali attori, dunque, i protagonisti dei Forum promossi dai partner a livello locale per mettere in rete le principali istituzioni pubbliche e private di riferimento, allo scopo di progettare o orientare specifici programmi di investimento a partire dai risultati delle prime analisi condotte.

Per partecipare agli appuntamenti promossi per l'Italia dalla Camera è necessario iscriversi attraverso il form dedicato, consultando il programma completo allegato.





Ciascun forum si terrà online attraverso la piattaforma Zoom e sarà trasmesso in differita sul canale 272 del Digitale Terrestre e sulla piattaforma on demand www.matex.tv, oltre che in live streaming sul canale Facebook di Matex e in crossposting sulla pagina di MEDSt@rts.

Gli incontri sono aperti a tutti e, in particolare, a istituzioni pubbliche e private, organizzazioni sindacali, datoriali, imprese, startup e altri soggetti interessati ai temi del microcredito e dell'accesso ai finanziamenti per le imprese, medio e piccole, femminili e di giovani. La prima parte di ogni appuntamento sarà dedicata alla presentazione di temi specialistici; la seconda a una discussione guidata sugli stessi e alla progressiva definizione di un programma locale di microfinanza.